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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Serdar Tuncer Osmanlı şiirleriyle büyüledi

03 Ocak 2017 Salı, 13:25
Serdar Tuncer Osmanlı şiirleriyle büyüledi
Serdar Tuncer Osmanlı şiirleriyle büyüledi

(Fotoğraflı)

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan 'Serdar Tuncer'le Şiirlerle Osmanlı' programı Niğde'de düzenlendi.
İl Kültür ve Turizm müdürlüğünde düzenlenen programa Vali Yardımcısı Abdullah Uçgun, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Harun Turhan, Kültür ve Turizm Müdürü Selçuk Demirtaş, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Şair Serdar Tuncer programında Osmanlı döneminden kıssalar anlatırken, Murat Hüdavendigar, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın şiirlerini okudu. Programda ayrıca Osmanlı padişahlarının bestelenen şiirleri de seslendirildi.
Programın sonunda Vali yardımcısı Abdullah Uçgun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Harun Turhan Serdar Tuncer'e çiçek hediye etti. Gençlik merkezi üyesi Ferdi Naynal ise filografi sanatıyla yaptığı tabloyu Tuncer'e hediye etti.
(YE-SK)

03.01.2017 13:28:29 TSI
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