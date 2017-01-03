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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Başkan Subaşıoğlu çocuklarla buluştu

03 Ocak 2017 Salı, 13:25
Başkan Subaşıoğlu çocuklarla buluştu
Başkan Subaşıoğlu çocuklarla buluştu

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 40 çocukla bir araya gelerek, çeşitli hediyeler de verdi.
Merkezefendi Belediyesi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 'ÖYKÜ' projesi kapsamında 6-13 yaş arası 40 çocuk ile bir araya geldi. Merkezefendi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen organizasyonda çocuklar belediye görevlileri tarafından sabah saatlerinde evlerinden alınarak oyun parkına götürüldü. Çocuklar oyun parkında keyifli bir gün geçirdi. Daha öğle yemeği vaktinde ise Başkanı Subaşıoğlu, çocuklarla buluştu. Çocuklarla sohbet eden Subaşıoğlu, çocuklara hediyeler verdi.
(MT-Y)

03.01.2017 13:29:26 TSI
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