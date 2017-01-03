03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Zor günler geçiren Alaçatıspor üç transfer yaptı

03 Ocak 2017 Salı, 13:26
Zor günler geçiren Alaçatıspor üç transfer yaptı
Zor günler geçiren Alaçatıspor üç transfer yaptı

(Fotoğraflı)

İsa Atagöz
İZMİR (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de mücadele eden Alaçatıspor, üç oyuncusu ile yolunu ayırırken, üç yeni transfer yaparak kadrosunu güçlendirdi.
Ligin birinci yarısında zor günler geçiren ve Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de mücadele eden Alaçatıspor, ikinci yarıda kötü gidişata son vermek için hamle yaptı. Teknik Direktör Zafer Çağın ile Tacettin Küçükbayır, Halit Çimen ve Senegalli oyuncu Manu ile yolları ayıran yönetim, üç yeni transfer yaptı. Alaçatıspor, Hollanda 4. Liginde oynayan gurbetçi oyuncu Altay Tomruk, Karasu'dan Gazanfer Aydın ve Samsun Ladik'ten Fatih Yılmazlar ile anlaşma sağlayarak kadrosuna kattı. Yeni transferlerden Altay Tomruk'un forvet arkası, Fatih Yılmazlar stoper, Gazanfer Aydın'ın da sağ ve sol kanatta görev yapacağı belirtildi.
Yeni Teknik Direktör Fatih Roşan ile 10 karşılaşmaya çıkan Alaçatıspor, iki galibiyet, iki beraberlik ile birinci yarıyı 9. sırada tamamlamıştı.
(İA-HG-Y)

03.01.2017 13:29:40 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Patlamada ölen işçinin cenazesi memleketine uğurlandı
YEREL

PATLAMADA ÖLEN İŞÇİNİN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Selçuk'ta teröre karşı 'ortak' tepki, kente müjde
YEREL

SELÇUK'TA TERÖRE KARŞI 'ORTAK' TEPKİ, KENTE MÜJDE
İZTO Başkanı Demirtaş'dan 'enflasyon' yorumu
YEREL

İZTO BAŞKANI DEMİRTAŞ'DAN 'ENFLASYON' YORUMU
Başbakan'ın hizmete açması beklenen hastanede sona doğru
YEREL

BAŞBAKAN'IN HİZMETE AÇMASI BEKLENEN HASTANEDE SONA DOĞRU
Bornova Becker ilk yarıyı lider kapatmak istiyor
YEREL

BORNOVA BECKER İLK YARIYI LİDER KAPATMAK İSTİYOR
Karşıyaka'da 110 bin kişi spor yaptı
YEREL

KARŞIYAKA'DA 110 BİN KİŞİ SPOR YAPTI
İzmir, kestane kanserini yendi
YEREL

İZMİR, KESTANE KANSERİNİ YENDİ
Yılın ilk meclisi yeni binada
YEREL

YILIN İLK MECLİSİ YENİ BİNADA
Atık pillere sinema bileti ödülü
YEREL

ATIK PİLLERE SİNEMA BİLETİ ÖDÜLÜ
Selçuk, İZBAN'A hazırlanıyor
YEREL

SELÇUK, İZBAN'A HAZIRLANIYOR
Nevvar Salih İşgören Vakfı'dan polis çocuklarına destek
YEREL

NEVVAR SALİH İŞGÖREN VAKFI'DAN POLİS ÇOCUKLARINA DESTEK
Tüp patladı, bir kişi hafif yaralandı
YEREL

TÜP PATLADI, BİR KİŞİ HAFİF YARALANDI
Sağlık-Sen'den teröre karşı açıklama
YEREL

SAĞLIK-SEN'DEN TERÖRE KARŞI AÇIKLAMA
Ekiz Basketbol'un altyapı takımı yeni yılı kutladı
YEREL

EKİZ BASKETBOL'UN ALTYAPI TAKIMI YENİ YILI KUTLADI
Bornova'da yollar yenileniyor, ulaşım rahatlıyor
YEREL

BORNOVA'DA YOLLAR YENİLENİYOR, ULAŞIM RAHATLIYOR
Karşıyaka'ya 25 milyonluk yatırım
YEREL

KARŞIYAKA'YA 25 MİLYONLUK YATIRIM
Başkan Soylu'dan mağdur ailelere destek
YEREL

BAŞKAN SOYLU'DAN MAĞDUR AİLELERE DESTEK
Seçim sandıkları, kedi evi oldu
YEREL

SEÇİM SANDIKLARI, KEDİ EVİ OLDU