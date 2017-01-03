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Gülbey: "Agos işgalci Ermeni zihniyetine hizmet ediyor"

03 Ocak 2017 Salı, 13:26
Gülbey: "Agos işgalci Ermeni zihniyetine hizmet ediyor"
Gülbey: "Agos işgalci Ermeni zihniyetine hizmet ediyor"

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Türkiye'de yayın yapan Agos Gazetesinin internet sitesinde yayınlanan Ermeni diasporası destekli "Birthright Armenia" isimli teşkilatın logosunda, işgal edilmiş Azerbaycan Karabağ topraklarının Ermenistan toprağı olarak gösterildiğini ileri sürdü.
AGOS'un Ermeni diasporasına yayınladığı bu tür teşkilatların reklamları ile veya yazdıkları köşe yazılarıyla dolaylı yoldan hizmet etiklerini söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, "Türkiye'nin ve hükümetin ABD, Avrupa ülkelerinin iki yüzlü politikalarından dolayı ilişkilerini askıya aldığı veya soğuttuğu bu dönem içerisinde, Azerbaycan'ın arabulucu görevi üstendiği Türkiye-Rusya ilişkilerinin düzeltme çabalarının olduğu ve Suriye politikasına yansıyan ateşkesin sağlanmasında etkin olan bu işbirliğinin yapıldığı dönemden rahatsız olan ABD ve Avrupa ülkelerinin gizli destek verdiği terör örgütleri eliyle sekteye uğratma çabaları fayda vermeyince yeni oyunlar peşine düşmüşlerdir. Ermeni lobisi kartını yine oynamaya çalışan Avrupa, bu oyunu ile Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini bozma üzerine kurmuştur. Türkiye Ermenileri Cemaatine yakınlığı ile bilinen ve Türkiye Ermenileri tarafından kurulan AGOS gazetesi de bilinçli veya bilinçsiz olarak bu oyuna katkı sağlamıştır" dedi.
"Azerbaycan'ı küstürüp Rusya ile ilişkilerimizi bozmak istiyorlar"
AGOS gazetesinin internet üzerinden yayınladığı web sitesi gazetesinde üst köşesindeki Ermeni gençlik teşkilatının logosunda Karabağ Ermenistan toprağı olarak gösteriliyor diyerek logoya dikkat çeken Gülbey, "Bursa da yapılan Türkiye-Ermenistan milli takımları arasındaki futbol maçı esnasında Azerbaycan bayraklarının toplanma şeklinden dolayı nasıl kriz çıkartıp ilişkilerimize zarar verildiyse, bugün de Azerbaycan'ın hassas olduğu Karabağ meselesi üzerinden sıkıntı yaratılmak istenilmektedir. Azerbaycan küstürülerek, Terör olayları ile başaramadıklarını bu şekilde başarmak peşindeler. Azerbaycan bu görüşmelerden el çekerse Türkiye, Rusya ve İran görüşmeleri sekteye uğrar, buda Suriye-Irak politikalarımızın çıkmaza girmesi manasına gelir demektir. ASİMDER olarak devlet yetkilileri tarafından AGOS gazetesinin uyarılması ve derhal bu logonun sayfalarından kaldırılmasını istemekteyiz" şeklinde konuştu.
Gülbey, Cumhurbaşkanı, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığına bu konu hakkında teşkilat olarak resmi başvuruda bulunacaklarını da belirtti.
(EKİ-ŞAK-Y)

03.01.2017 13:30:34 TSI
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