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İmam Hatipli öğrenciler harçlıklarını Halep'e gönderdi

03 Ocak 2017 Salı, 13:28
İmam Hatipli öğrenciler harçlıklarını Halep'e gönderdi
İmam Hatipli öğrenciler harçlıklarını Halep'e gönderdi
- Van'da 'Sosyal Sorumluluk Projesi' kapsamında Halep'e 2 tır yardım

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Murat Dalgın
Kamera : Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, 'Sosyal Sorumluluk Projesi' kapsamında kendi harçlıkları başta olmak üzere okulda düzenledikleri kermes ve okul aile birliğinin de katkıları topladıkları 2 TIR yardımı Halep'e gönderdi.
Okulun pansiyonunda kalan 276 öğrenci, önceki aya ait harçlıklarını ve düzenledikleri kermeste elde ettikleri gelir ve okul aile birliğinin destekleri ile toplanan 2 TIR un, temel gıda malzemeleri, ilaç ve giyimden oluşan yardımları İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da destekleri ile Halep'e gönderdiler. Yardım TIR'larını göndermek üzere okul bahçesinde düzenlenen programda konuşan İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, örnek davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür ederek, "Halep'teki mazlumların yanında olmaları ve onlara yardım etme noktasında birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmelerinden dolayı öğrencilerimizi alınlarından öpüyorum. Gençliği olmayan bir davanın başarıya ulaşması mümkün değildir. Biz sizlerle ümitvarız. Sizlerle gururluyuz ve sizlerle çok güzel geleceklere adım atacağımızdan hiçbir şüphem yoktur" dedi.
Okul Müdürü Süleyman Yavuzer de konuşmasında öğrenci yurdunda kalan 276 öğrencinin harçlıklarını almayarak Halepli kardeşlerine gönderdiklerini belirterek, "Öğrencilerimiz devletimin kendilerine vermiş olduğu aylık harçlıklarına hiç dokunmadan her biri imzasını atarak harçlıklarını Halep'teki kardeşlerine hediye etmişlerdir. Yine öğrencilerimiz burada bir kermes düzenleyerek hatta kendilerine Cuma günleri verdiğimiz simit, poğaça ve meyve suları da burada satarak paraya dönüştürüp Halepli kardeşlerine un, ilaç ve gıda göndermeye çalışmışlardır" diye konuştu.
Okul öğrenci temsilci başkanı Abdullah Gün de duyarlılıklarından dolayı arkadaşlarına teşekkür ederek, "Gerek düzenlediğimiz kermeslerde gerekse pansiyondaki arkadaşlarımızın harçlıklarını almamalarından yaklaşık 5 bin lira kadar para toplandı. Kermesten de 26 bin civarında para topladık. Ayrıca sınıflarımızda oluşturduğumuz kumbaralardan da 5 bin lira civarında bir para çıktı. Tüm bunları toplayarak bugün gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.
Okul öğrencilerinden Beyza Şahin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabaları ile Suriye'de ateşkes sağlandığını belirterek, "Burada toplanmamızın amacı bir nebze de olsa Halepli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu hissettirmektir. Onların bununla mutlu olacaklarını düşünüyorum keşke elimizden daha fazla şey gelseydi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun eğer ateşkes sağlandıysa onun sayesindedir" diye konuştu.
Yardım TIR'ları İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından yapılan duanın ardından tekbir ve salâvatlar eşliğinde yola çıktı.
(MD-ŞAK-Y)

03.01.2017 13:31:50 TSI
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