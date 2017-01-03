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Kırşehir AFAD'a ekipman desteği



(Fotoğraflı)



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Dünya üzerinde sayılı ülkelerin envanterinde bulunan 8x8 Amfibik araç Kırşehir AFAD envanterine katıldı.

Su, sel baskını, çığ, yangın, doğal olaylar gibi afetlerde kullanılmak üzere AFAD bünyesine katılan Amfibik araç tanıtımı yapıldı. Tanıtıma katılan ve aracıda kullanan Vali Necati Şentürk, her türlü olayla mücadele edecek teknik ekipmana AFAD'ın kavuştuğunu söyledi.

AFAD Müdürlüğünde yapılan açıklamada Vali Necati Şentürk, " Su, çamur, kar ve çığdan etkilenmeden doğal afetlerde kolaylıkla kullanılabilecek bir araç, inşallah doğal afetler olmaz ve kullanma gereği de duymayız." dedi.

Kırşehir AFAD envanterine katılan Amfibik araç, 50 derecelik dik yokuşları çıkabilme 45 derece eğimli arazilerde kontrollü kullanabilme ve karda suda ve sedye de kişi taşıyabilme özelliğine sahip.

(EÖ-SK)



03.01.2017 13:31:26 TSI

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