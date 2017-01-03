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İhracatta yılın son ayında çift haneli artış

- Gaziantep'ten Aralık ayında yüzde 11,2 artışla 554 milyon 677 bin, 2016 yılı toplamında 6 milyar 258 milyon dolar ihracat yapıldı

- GSO Yönetim Kurulu Başkanı Sani Konukoğlu:

- "Olaganüstü gelişmeler yaşadığımız 2016 yılında gösterilen ihracat performansı bir başarıdır''

- "Türkiye'yi ekonomisini büyüterek dünyanın en güçlü ülkeleri arasına sokmalıyız. üretimi ve ihracatı artırıcı çalışmalara hız vermeliyiz''



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep, içerde ve dışarı da ekonomide zor bir dönemden geçilen 2016 yılında toplam 6 milyar 258 milyon 347 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İhracat verilerini değerlendiren Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 2016 yılı Aralık ayında şehrin ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 oranında artarak 554 milyon 677 bin dolar olduğunu bildirdi.

Konukoğlu, Gaziantep'ten 2016 yılında toplam 6 milyar 258 milyon 347 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirterek, "Gaziantep ihracatı, bir önceki yıla göre binde 1 oranında çok küçük çaplı düştü. 2015 yılında Gaziantep'ten 6 milyar 263 milyon 809 bin dolarlık ihracat yapılmıştı'' bilgisini paylaştı.

Küresel ekonomide durgunluk, Ortadoğu bölgesinde sıcak çatışmaların devam ettiği 2016 yılında ülkemiz gündemine oturan en önemli olayın darbe girişimi ve sonrasında artan terör olayları olduğunu belirten Konukoğlu, risklerin ekonomide baskı yarattığı böyle bir dönemde Gaziantep'in ihracatını sürdürmesinin bile göz ardı edilemeyecek bir başarı olduğunu belirtti.

Konukoğlu, ihracatçıların mevcut pazarlarını korumanın yanı sıra yeni pazarlar için mücadele ettiğinin altını çizerek, "Dünya ticaretindeki daralma ülke ihracatımızı etkilemiştir. Özellikle Suriye, Irak ve Rusya pazarlarında yaşanan sıkıntılar 2016'da ihracat hızını kesmiştir. Bunlarla birlikte ülkemizin uğradığı işgal girişimi ve sonrasında ekonomi üzerinden yürütülen algı operasyonları ekonomik faaliyetlerimizi yaralamıştır. Tüm bu risklere rağmen ihracatımızın azalmasını başarısızlık olarak değerlendirmiyoruz. Tabi ki hedefimiz ihracat rakamlarını artırmaktı, ancak sadece Türkiye değil dünya açısından da olağanüstü gelişmeler yaşadığımız bir sene geçirdiğimizi unutmayalım'' şeklinde konuştu.

"Destek paketleri hızla uygulanmalı ve reformlar sürmelidir''

Gaziantep'in yıllık bazda, en fazla ihracat yapan 10 il arasında beşinci sırasını koruduğu için ihracatçılara teşekkür eden Konukoğlu, "Biz geleceğe dair pozitif bakışımızı koruyoruz ve moralimizi yüksek tutuyoruz. Dinamik yapısı ile dünyanın 174 ülkesine ulaşan Gaziantep, 2017'de inşallah kayıplarını telafi edecek, eski ihracat temposunu yakalayacaktır. İhracat ailesi olarak, dünyada girmediğimiz pazar kalmaması ve ihracat çıtamızı yükseltmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.

Konukoğlu, Suriye'de sağlanan ateşkesin kalıcı hale gelmesiyle birlikte jeopolitik risklerin azalmasının, Rusya ile ilişkilerin düzelmesinin, Gümrük Birliği'nin genişletilmesinin 2017 yılında ihracat açısından kazanımlar doğuracağını kaydetti.

Türkiye'yi ekonomisini daha da büyüterek dünyanın en güçlü ülkeleri arasına sokmak, ihracatın pozitif katkısını artırmak gerektiğini vurgulayan Konukoğlu, "Özel sektör olarak ekonomimizi büyütmeye istekliyiz. En büyük güvencemiz de ülkemizdeki siyasi ve ekonomik istikrardır. Bu süreçte hükümetimiz, üretimi ve ihracatı besleyecek destek paketlerini hızla uygulamalı ve yapısal reform adımlarını kararlılıkla sürdürmelidir'' diye konuştu.

GSO Başkanı Konukoğlu, yeni yılın daha başarılı, verimli ve üretken geçmesini dileyerek, sözlerini tamamladı.

(BRN-Y)



03.01.2017 13:34:01 TSI

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