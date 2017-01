YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aksaray'da küçükbaş hayvan sayısı yüzde 500 arttı

Aksaray'da küçükbaş hayvan sayısı yüzde 500 arttı



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Nüfusun yüzde 80'inin geçimini tarım ve hayvancılıktan sağladığı Aksaray'da 7 yılda hayvan sayısı yüzde 500 artış gösterirken, hayvan sayısının önümüzdeki yıllarda 700-750 bine ulaşması hedefleniyor.

Aksaray İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, tarım ve hayvancılığın hükümetin verdiği desteklerle geliştiğini ve hızla büyüdüğünü ifade etti. Önümüzdeki yıllarda hayvan sayısının 700-750 bine ulaşacağını dile getiren Başkan Aktürk, "Aksaray'da ve Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısı giderek artıyor. Özellikle ilimizde her yıl yüzde 15-20 oranında bir artış yaşanıyor. İstikrarın sağlanması, üreticinin bu işten para kazanması çok önemli. Sağ olsun hükümetimizin tarım ve hayvancılık desteklemeleri çok güzel. Küçükbaş hayvancılığa da hükümetimiz gerçekten önem veriyor. Tüm bunlarla birlikte üreticimiz kazanıyor ve hayvancılık gelişiyor. Hükümetimizin verdiği anaç koyun keçi desteği,halk elinde ıslah projeleri,Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının koyun dağıtımları, KOP Projesinden damızlık koç dağıtımı ve ağıl ahır yapımı, il özel idaresi bütçemizden damızlık koç dağıtımları yapılarak küçükbaş hayvancılık destekleniyor" dedi.



"Danışmanlık hizmeti sunuyoruz"

Verimliliğin ve üretimin artırılması, daha az masrafla daha kaliteli,daha sağlıklı ve daha bol üretim için danışmanlık hizmetleri sunduklarını aktaran Aktürk, "İnsanların bilimsel metotlarla modern tesislerde bu işleri yapmasını temin etmeye çalışıyoruz.,bu yüzden hayatın her alanında olduğu gibi küçükbaş hayvancılıkta da eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.Bu eğitimler,paneller,konferanslar ve danışmanlık sayesinde İnsanlarımız karkas ağırlığını artırdı, süt verimini artırdı, ikizliğini artırdı. Pazar fiyatlarının da olumlu şekilde olması sonucu üreticilerimiz bu işten para kazanmaya başladı. Eskiden para kazanılmıyordu. Küçükbaş hayvancılığı kimse bilmiyordu. Devletin de herhangi bir yerinde gözükmüyor ve herhangi bir desteklemesi yoktu. Ama şu anda her şey yolunda. Hem hayvan sayımız artıyor, hem de küçükbaş hayvancılığa ilgi artıyor. K Bu şekilde istikrarlı bir hayvancılık politikası devam ederse, üreticiler bu işten para kazanmaya devam ederse, hem hayvan sayımız, hem hayvancılık gelirimiz daha da artar" şeklinde konuştu.

Özellikle Aksaray'daki tarım ve hayvancılıkta ciddi gelişmeler yaşandığına dile getiren Başkan Aktürk, "2009 yılında 80 bin civarında anaç hayvanımız vardı. Şu anda anaç hayvan sayımız 400 binlere toplam hayvan sayımız 550 binlere yükseldi. Yani yüzde 500'e yakın bir artış sağlandı. Bu tarımsal desteklerle, üreticinin bilinçlendirilmesi ve bu işten para kazanması ile mümkün oldu. Hayvan sayımız inşallah önümüzdeki yıllarda 700-750 bine ulaşacak" diye tahmin ediyoruz.Ülke hayvancılığı içinde küçükbaş hayvancılığın hak ettiği yere gelmesi,ülkemizin et açığının kapatılmasını sağlayacaktır.İnsanlarımızın yeniden küçükbaş hayvan etini tüketmesi,Türk mutfaklarına sofralarına yeniden koyun keçi etinin,sütünün tere yağının peynirinin girmesi bizler için çok önemlidir.ülke hayvancılığını kurtulması küçükbaş hayvancılığın gelişmesine bağlıdır.Orta Asya'nın dağlarından yaylalarından Anadolu'nun düzlüklerine önümüzde koyunlarla gelen bir milletiz.Ata sporumuz güreş Arta mesleğimiz koyunculuktur. Birlikler olarak bu mesleğin yaşatılması için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

