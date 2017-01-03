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Yüksekovalı kadınlardan yıl sonu sergisi



(Fotoğraflı)



Erkan Çapraz - Ömer Oğuz

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Eğitim (ADEM) bünyesinde mesleki kurs gören kadın kursiyerler, ürünlerini sergiledi.

Yaklaşık 80 kadın kursiyer, Aile Destek Merkezinde dört aylık zaman zarfında hazırladıkları yöresel kıyafetler, hazır giyim, tel kırma, tablo, çeyiz eşyalarından oluşan el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi.

Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve beraberindeki, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu ve kurum amirleri, sergiyi ziyaret etti. Kurs öğretmenleri ile bir süre sohbet eden Kaymakam Kaşıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki kadınların merkezdeki kurslarda hem meslek öğrendiğini hem de güzel ürünler ortaya çıkardıklarını ifade etti.

Aile Destek Merkezi ile Halk Eğitim Merkezince açılan kurslarda hazırlanan ürünlere baktıklarını belirten Kaymakam Kaşıkçı, "Kurslardan beklentimiz özellikle kadınlarımızın meslek edinmeleridir. Bu kurslardan mesleki kurslar, gelişim kursları, Kur'an kursları aklınıza gelebilecek, insanlarımızı yetiştirmeye yönelik bütün kursları bu tarz yerlerde tasarlayacağız" dedi.

Aile Destek Merkezi Müdürü Zübeyde Özcan da yıl sonu sergilerini düzenlediklerini dile getirerek, "Burada dört ay zarfında hazırlanan ürünler sergilendi. Merkez olarak Yüksekovalı kadınlarla gerçek anlamda bir aile olduk. Çeşitli kurslarımızın yanı sıra semineri geziler ve aile ziyaretleri de gerçekleştiriyoruz. Kursiyerlerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

(ÖO-EÇ-ŞAK-Y)-



03.01.2017 13:39:24 TSI

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