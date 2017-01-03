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Muş'ta çipli kimlik kartına ilk başvuru Vali Yavuz'dan



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Ülke genelinde başlatılan çipli kimlik kartı uygulamasında Muş'ta Nüfus Müdürlüğü'ne ilk başvuru Vali Seddar Yavuz tarafından gerçekleştirildi.

Muş Nüfus Müdürlüğü'nde çipli kimlik başvuruları Vali Seddar Yavuz'un müracaatıyla başladı. İlk çipli kimlik başvurusunda bulunan Vali Seddar Yavuz, bugün özellikle hem vatandaşlar için hem de devlet yönetimi açısından fevkalade önemli bir gün olduğunu söyledi. Yeni çipli sistemle işlemlerin daha hızlı ve korumalı olacağını ifade eden Vali Yavuz, "Özellikle bu akıllı çipli kimlik kartlarına geçilmesi ile birlikte vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini yapmada bir sürat etkinlik ayni zamanda da suçlar başta olmak üzere birçok takibi kolaylaştıracak sistemle buluşuyoruz, tanışıyoruz. Bu vesileyle İçişleri Bakanlığımıza, hükümetimize buradan teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"Çağdaş dünyada ne varsa Türkiye'de de onun olması gerekiyor" diyen Vali Yavuz, "Burada bugün yaşadığımız şeylerden bir tanesi, vatandaşlarımızı süratle herhangi bir hak kaybı ve sıkıntı yaşamamaları için çipli kimlik kartlarını kısa sürede başvurarak almalarını tesviye ediyorum. Ancak, vatandaşımızın bu konuda biraz sabırlı olmaları gerekiyor. Çünkü bir parmak izi alınıyor. Parmak izi alınırken de zaman zaman vatandaşlarımızın elini iyi yerleştirememesi, belki bir zaman kaybı oluşabilir ama cihazlarımız son derece teknik cihazlar, eski parmak izi gibi değil. Vatandaşlarımızın tabi ki sabırlı olmalarını, numara almalarını, görevlilerimize yardımcı olmalarını özellikle tavsiye ediyorum" ifadeler kullandı.

(UU-ŞAK-Y)



03.01.2017 13:40:20 TSI

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