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Sanatın Başkenti Çankaya, 95 bin sanatsever ağırladı



ANKARA (İHA) - Çankaya Belediyesi, sanat merkezi ve galerileriyle sanatla dolu bir yıl daha geçirdi.

Başkentliyi, sergilerle, konferanslarla, dinleti ve film gösterimleriyle buluşturan Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ni, 2016 yılı boyunca 85 bin, Galeri Kara'yı 7 bin, Galeri Çankaya'yı ise 3 bin kişi ziyaret etti.

Çankaya Belediyesi, yıl boyunca, sinema festivallerinden konserlere; sergilerden dinletilere kadar geniş bir yelpazede kültür sanat etkinliklerini başkentlilerle buluşturdu.

Ev sahipliği yaptığı etkinlikleriyle başkentliyi kültür sanatla buluşturan Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM), 85 bin ziyaretçi ile kendi rekorunu kırdı. Sinema festivallerinden, resim, heykel, fotoğraf sergilerine; panellerden şiir dinletilerine kadar geniş bir yelpazenin hayat bulduğu ÇSM'yi; 2015 yılında 66 bin 500, 2014 yılında ise 40 bin kişi ziyaret etmişti.



Uluslararası sergiler

Nazım Hikmet'in 114. yaş günü kutlaması, 2015 yılında aramızdan ayrılan Şair Gülten Akın anması, Sanatçı Sunay Akın'ın "İki Kitap Bir Heves" oyunu gibi etkinliklerle Türk edebiyatının önde gelen isimlerini Ankaralılarla buluşturan ÇSM, "Donkişot'un İzleri" gibi uluslararası koleksiyon sergilerine de ev sahipliği yaptı.

Dünya Kadınlar Günü, Çağdaş Gazeteciler Derneği Yılın Gazetecileri Ödül Töreni, Dünya Sanat Günü gibi özel gün etkinliklerinin yanı sıra engelliler için sesli betimlemeli film gösterimlerinin de yapıldığı ÇSM'de "Bütün Kadınların Kafası Karışıktır", "Aşk Dersleri", "Çöp Tenekesi" gibi gişe oyunları da ücretsiz olarak sahnelendi.

Minyatürden patchworke, resimden fotoğrafa kadar sanatın her dalından sergilerin yer aldığı Galeri Kara'yı yıl boyunca yaklaşık 7 bin; seramikten, karikatüre yirmi farklı serginin yer aldığı Galeri Çankaya'yı ise 3 bin kişi ziyaret etti.



Yeni yıl çalışmaları başladı

2017 yılında düzenlenecek kültür sanat etkinlikleri için de çalışmalar başlatan Çankaya Belediyesi, düzenli olarak ev sahipliği yaptığı Uçan Süpürge Film Festivali, İşçi Filmleri Festivali, Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, Sanart Salı Konserleri gibi etkinliklerin yanı sıra yurtiçi ve dışından sanatçılara ait kişisel sergileri de sanatseverlerle buluşturacak.

(BC-SO-Y)



03.01.2017 13:40:33 TSI

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