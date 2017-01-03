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Kartepe'den Halep'e ikinci yardım tırı yola çıktı



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in Halep için başlattığı Kartepe'deki yardım seferberliği büyüyerek devam ediyor.

Kartepe Belediyesi Aralık ayı içinde Suadiye mahallesinden yola çıkan yardım tırlarından sonra, yılın son haftasında da Köseköy mahallesi sakinleri tarafından toplanan yardımlar da Halep'e doğru yola çıktı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Köseköy mahallesi sakinleri, esnafları, Türk Kızılayı Derneği Kartepe Şubesi Yetkilileri ile bir araya gelerek Halep'e yol alacak yardım tırlarını dualarla yolcu etti. İçinde gıda ve giyim paketlerinin olduğu 2 tır yardım malzemesi, yılın son haftasında Halep'e doğru yola çıktı. Halep'de yaşanan insanlık dramına Kartepe halkı olarak sessiz kalmadıklarını, hızlı bir refleks ile ilk yardım tırlarının Kartepe'den yola çıktığını ifade eden Başkan Üzülmez, yardım çağrımıza duyarlılık göstererek mazluma desteğini esirgemeyen Köseköy'lü hemşehrilerine de teşekkürlerini iletti.

Hemşehrileri ile gurur duyduğunu belirten Başkan Üzülmez, "Bugün buradaki fotoğraf Türkiye'nin, Türk Milletinin insanlığını gösteriyor. Bunun bir parçası olmaktan tüm Kartepeliler olarak gurur duyuyoruz. Sadece Kartepe'de değil ülkemizin her köşesinde tıpkı 15 Temmuz akşamında milli birliğimize, beraberliğimize, vatanımıza sahip çıkıldığı gibi bir ve beraber olduk. Bu büyük ve güçlü Türkiye'nin fotoğrafı. Düşmana geçit vermeyen, karşısında dimdik duran, mazluma da yardım ve merhamet eden necip Türk Milletinin fotoğrafı. Halep'teki dindaşlarımıza, ihtiyaç sahibi mazlumlara, ezilmişlere yardım için adeta ilçemizde bir seferberlik ilan ettik. Yardım çağrımıza her yerden karşılık geldi, sağ olsunlar. Şu an bütün mahallelerimizde bu yardımlara katkıda bulunabilmek için bir yarış hali var. Bununla birlikte artık tüm dünyaya örnek olmuş bir Cumhurbaşkanımız var. O, dünyaya yardım için sesleniyor, biz de Türk halkı ve Kartepe olarak bunun gereğini yapıyoruz. Bu yardımlarda emeği geçen, bir toplu iğne bile katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyor, yardımların en kısa zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından yardım tırları dualar eşliğinde Halep'e doğru yola çıktı.

(KK-RFK-Y)



03.01.2017 13:41:23 TSI

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