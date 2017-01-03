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Bayburt Belediye Başkanı'ndan Akademi Lise'ye tam not



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Kocaeli'ye gelerek Büyükşehir Beldiyesi'nin Projesi olan Akademi Liseyi Bayburt'a taşımak için görüşmelerde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yerel yönetimler bazında "En İyi Gençlik Projesi"ne layık görülen Kılavuz Gençlik Modeli, Türkiye'deki diğer belediyelere örnek olmaya devam ediyor. Bugüne kadar birçok yerel yönetimin incelediği ve kendisine adapte etmek için çalışma başlattığı Kılavuz Gençlik Modeli'ni şimdi de Bayburt Belediyesi yakın markaja aldı. Aynı zamanda bir eğitimci olan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, bu amaçla bizzat Kocaeli'ne gelerek, proje ile ilgili Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi'den bilgi aldı.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kızılaslan ile birlikte geçtiğimiz hafta Kocaeli'ne gelerek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi'yi makamında ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kılavuz Gençlik Projesi'ni yakından takip ettiklerini kaydeden Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'e burada, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi tarafından detaylı bir sunum yaptı.

Daire Başkanı Ali Bilgi, Kılavuz Gençlik Modelinin Yerel Yönetimler Gençlik ve Belediye temalı yarışmada birinci olduğunu hatırlatarak, söz konusu modelin ilkokul çağında Bilgievleri ile başlayıp, Spor Okulları, Akademik Lise, Akademi Üniversite, Gençlik Kampları, Gönüllü Gençlik Liderleri, Uluslararası Öğrencileri kapsadığını anlattı.

Bilgi, model içinde Bayburt Belediyesi'nin en fazla ilgisini çeken Akademi Lise ile ilgili de detaylı bir sunum yaptı. Bilgi, Büyükşehir Belediyesi'nin Akademi Lise ile gençlerin vakitlerini faydalı aktivitelerle geçirmelerini sağlamak olduğunu belirterek, "Böylece gençlerimizin hem eğitim yönünden hem de sosyal yönden gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Sunumun ardından, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kızılaslan, Akademi Lise'ye gelerek yerinde incelemelerde bulundu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi burada da Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'e eşlik etti. Akademi Lise'nin sınıflarını, kütüphanesini, spor salonunu ve dinlenme alanlarını gezen Başkan Mete Memiş ayrıca eğitmenler ve öğrencilerle de görüştü.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, incelemelerinin ardından Kocaeli'nden ayrıldı.

(KK-RFK-Y)



03.01.2017 13:42:02 TSI

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