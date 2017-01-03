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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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FETÖ duruşmalarında Kırşehir'de 110 dava soruşturuluyor

03 Ocak 2017 Salı, 13:39
FETÖ duruşmalarında Kırşehir'de 110 dava soruşturuluyor

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kırşehir'de FETÖ duruşmaları kapsamında 110 dava dosyasının incelendiği öğrenildi.
Alınan bilgiye göre jandarma ve polis tarafından yapılan operasyonlar sonrasında FETÖ'ye finansal destek sağladıkları eleman kazandırdıkları ve şifreli yazışma programını kullandıkları gerekçesi ile 110 soruşturma açıldı.
Yapılan 110 soruşturma dosyasından 50 dosya hakkında dava açılırken 60 soruşturma dosyasının ise incelendiği öğrenildi.
Yapılan soruşturmalar kapsamında ise 190 kişinin E-Tipi cezaevinde olduğu, Kırşehir'de FETÖ yapılanmasının beyni olarak gösterilen dava 29 Mart tarihinde görülecek.
Açılan soruşturmalar kapsamında TEM ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ise aralıksız şekilde sürdürülüyor.
(EÖ-AÖ-Y)

03.01.2017 13:42:16 TSI
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