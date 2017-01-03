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FETÖ duruşmalarında Kırşehir'de 110 dava soruşturuluyor



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kırşehir'de FETÖ duruşmaları kapsamında 110 dava dosyasının incelendiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre jandarma ve polis tarafından yapılan operasyonlar sonrasında FETÖ'ye finansal destek sağladıkları eleman kazandırdıkları ve şifreli yazışma programını kullandıkları gerekçesi ile 110 soruşturma açıldı.

Yapılan 110 soruşturma dosyasından 50 dosya hakkında dava açılırken 60 soruşturma dosyasının ise incelendiği öğrenildi.

Yapılan soruşturmalar kapsamında ise 190 kişinin E-Tipi cezaevinde olduğu, Kırşehir'de FETÖ yapılanmasının beyni olarak gösterilen dava 29 Mart tarihinde görülecek.

Açılan soruşturmalar kapsamında TEM ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ise aralıksız şekilde sürdürülüyor.

(EÖ-AÖ-Y)



03.01.2017 13:42:16 TSI

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