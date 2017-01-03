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Başkan Duymuş belediye personeli ve muhtarların yeni yılını kutladı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belediye personeli ve muhtarları makamında ağırlayarak yeni yılını kutladı.

Başkan Duymuş, belediye ve personellerine yeni yıl için güzel temennilerde bulunurken hediyeler takdim etti. Başkan Duymuş konu hakkında, "Belediye personelimiz ve muhtarlarımız ile görüştük. Yeni yıllarını kutladık. 2017 yılında hep birlikte güzel çalışmalarımızı yenilerini ekleme temennilerinde bulunduk. Beldemiz hakkında da istişareler gerçekleştirdik. Gösterdikleri özveriden ötürü muhtarlarımız ve personellerimize teşekkür ederim" dedi.

(CKT-CY-Y)



03.01.2017 13:44:59 TSI

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