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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Ailelere ücretsiz danışmanlık hizmeti

03 Ocak 2017 Salı, 13:41
Ailelere ücretsiz danışmanlık hizmeti
Ailelere ücretsiz danışmanlık hizmeti

ANKARA (İHA) - Çankaya Belediyesi psikologları 2016 yılında, Çankaya Halk Sağlığı Merkezi bünyesinde hizmet veren Aile Danışmanlığı ile Çocuk Psikolojik Danışmanlık hizmetlerinde, aileler ve çocukları kapsayan bin 206 görüşme yaptı. Belediyenin ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 0850 455 02 65 numaralı telefondan başvurabiliyorlar.
Çankaya Belediyesi'nin Çankaya Halk Sağlığı Merkezi bünyesinde psikolojik destek veren Aile Danışmanlığı ve Çocuk Psikolojik Danışmanlığı Birimi 2016 yılında çiftler arası problemlere ve çocuklarda yaşanan ruhsal ve davranış bozuklukların çözümüne yönelik bin 206 görüşme yaptı. Aralarındaki sorunlara yönelik çözüm arayan çiftlere 425 görüşme yaparak destek olan Çankaya Belediyesi psikologları, çocuklarda karşılaşılan davranış bozuklukları ve ruhsal sorunlara yönelik çözüm için ise 400 aile görüşmesi ile 375 çocukla birebir görüşme yaptı. Birimde görev yapan psikologlar, zaman zaman ruhsal veya davranışsal problemler yaşanabileceğini, ruhsal rahatsızlıkların da bedensel rahatsızlıklar kadar doğal olduğunu belirterek, vatandaşlara bir uzmandan yardım almaktan çekinmemeleri ve Çankaya Belediyesine başvurabilecekleri çağrısında bulundular.

Yol gösteren destek
Kültürel çatışmaların, genel anlaşmazlıkların, cinsel problemlerin, ekonomik sorunların ve uzun süreli evliliklerde yaşanan problemlerin, zamanla çiftler arasındaki iletişimi koparabildiğini ifade eden Çankaya Belediyesi Aile Danışmanlığı psikologları, bir uzmana başvurmanın ve yardım almanın fark edilmeyen davranışları fark etmeye yardımcı olduğunu belirttiler. Birlikte yaşama yeniden fırsat vermek isteyen çiftlere sağlıklı iletişim kurulması konusunda yol gösterici destek verdiklerini kaydeden psikologlar, ilişkiler için birlikte çaba göstermenin önemine de değindiler.

Erken hareket hızlı çözüm
Çocuklarla ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle de ebeveynlerin başvurabildiği Çocuk Psikolojik Danışmanlığı da ücretsiz olarak veriliyor. Çocuk gelişiminde ebeveynlerin hatalı davranışlarından da kaynaklı sorunlar yaşanabileceğinin altını çizen psikologlar, hem çocuklarla hem de ailelerle yapılan görüşmelerin olumlu yönde sonuçlar verdiğini ve danışanların memnun olduklarını sözlerine eklediler. Çocukların da tıpkı yetişkinler gibi ruhsal, duygusal sıkıntılarla karşılaşabileceklerini ancak erken hareket edilirse bu sorunların büyümeden kolaylıkla çözülebileceğini belirten Çankaya Belediyesi psikologları, belediyenin ücretsiz olarak verdiği bu hizmetin önemli bir fırsat olduğuna da vurgu yaptılar.

Aile danışmanlığı nasıl çalışıyor
Çankaya Halk Sağlığı Merkezi'nde verilen Aile Danışmanlığı Hizmeti, evlenme aşamasında olan ve evli çiftlere psikolojik destek veriyor. Aldatma, şiddet gibi durumlar yaşanıyorsa ya da madde bağımlılığı varsa danışan kabul edilmiyor, doğrudan psikiyatriste yönlendiriliyor. Çocuk Psikolojik Danışmanlığı ise davranışsal ve ruhsal sorunlar konusunda hizmet veriyor. Randevu yöntemiyle çalışan birimlere 0850 455 02 65 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.
Danışmanlık hizmeti ilk görüşmede bir buçuk saat, sonraki görüşmelerde 45 dakika olarak ve ücretsiz veriliyor.
(BC-SO-Y)

03.01.2017 13:45:30 TSI
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