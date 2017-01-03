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Kaçak avcılığı önlemek için kurs açıldı



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde'de kaçak avcılığın önüne geçilmesi amacıyla 2016 yılında 7 kurs açıldı.

Avcıların bilinçlendirilmesi konusunda kurs çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Niğde Orman ve Su İşleri Müdürü Turgut Koçak, Av Eğitim Kurslarını yasal avlanmaya teşvik amaçlı açtıklarını söyledi.

Niğde Orman ve Su İşleri Müdürü Turgut Koçak yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"2016 yılında 7 kurs açtık. Bunlardan 4'ü Niğde merkezde olmak üzere diğerleri Bor, Ulukışla ve Çamardı'nda açıldı. Av Eğitim kursları avcıları eğitmek amaçlı ve kaçak avcılığı önlemek için açılmıştır. Bu kurslar sonrasında kursu başarıyla bitiren avcılar belge veriyoruz. Av Eğitim kurslarını yasal avlanmaya teşvik amaçlı açıyoruz. Kurslarımıza yoğun bir talep oldu ve bu talepler devam ediyor yine yeni kurslar açmaya devam edeceğiz. Belgesi olmayan avcılarımıza Av Eğitim kurslarına katılmalarını öneriyoruz bu sayede belgeleri ile birlikte yasal olarak avlanabilirler. Bu kurslarımız ile kaçak avcılığın önüne geçerek doğayı koruma altına almış oluyoruz. Bu kurslar sayesinde avcılar daha bilinçli avlanması gerektiğini öğreniyor. Yani belgeli yasal bir avcının 2 adet keklik 1 adet tavşan av hakkı bulunmaktadır. Kaçak avlanan ve bu rakamların dışına çıkan avcılara idari para cezası uygulanmaktadır. Yasal olarak avlanan bir avcı bunlara iki kez uymaz ise bunun da cezası belgesine el konulur ve tekrar belge alamaz. 2016 yılında 86 kaçak avcı yakalandı ve 110 bin TL idari para cezası uygulanmıştır."

(YE-SK)



03.01.2017 13:45:54 TSI

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