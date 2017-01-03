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Öğrenci yurdundaki yangına anında müdahale



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu'nun Urganlı Mahallesindeki erkek öğrenci yurdunda çıkan ve büyük panik yaşatan yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin anında müdahalesiyle büyümeden önlendi. Olay yerine 3 dakika gibi kısa bir sürede ulaşan itfaiye ekipleri, facianın eşiğinden dönülmesini sağladı.

Turgutlu Urganlı Mahallesinde bulunan orta öğretim yurdunun çatısında saat 21.42 sıralarında yangın çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu ve Ahmetli İtfaiye gurupları alınan ihbar üzerine hızla olay yerine intikal ederek, yangını büyümeden önledi. Yürütülen çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Gül yakından takip etti.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, "Olay yerine ilk olarak, 3 dakika gibi kısa bir süre içerisinde Urganlı itfaiye ekibimiz ulaşarak müdahalede bulundu. Bu anlamda bugün yaşanan yangın olayında itfaiye müfrezelerinin önemi bir kez daha anlaşıldı. Urganlı İtfaiye Müfrezesinin ve yardımcı ekiplerinin de desteği ile yangın 20 dakika gibi kısa sürede söndürülerek facianın eşiğinden dönüldü. Yaşanan yangında bir evladımızın bile yaralanmamasının mutluluğunu yaşıyor, itfaiye personelimizi özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum" dedi.

(SC-Y)



03.01.2017 13:46:23 TSI

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