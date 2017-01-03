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Kaymakam Yapıcı: "Fatsa Belediyespor hedefine ulaşacak"



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediyespor'un hedefine ulaşacağını söyledi.

Bölgesel Amatör lig(BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Fatsa Belediyespor yöneticileri Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı'yı 13 Ocak 2017 Cuma günü gerçekleşecek olan birliktelik yemeğine davet ettiler. Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı Ayhan Demir ve yönetim kurulunun hazır bulunduğu ziyarette Kaymakam Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediyespor'a profesyonel lig yolunda başarılar diledi. Fatsa Belediyespor'u yakından takip ettiğini belirten Yapıcı yaptığı açıklamada, "Fatsa büyük bir ilçe ve kentin markası olan takımın şampiyonluğa doğru gitmesi bizleri çok sevindiriyor. Elimizden geldiği kadar bizler de destek olarak hedefine takımımızı ulaştıracağız. Sporun gelişmesi ilçenin gelişmesidir. Bu anlamda spora ve sporcuya her zaman destek vermek gerekiyor. Fatsa Belediyespor'a başarılar dilerim" dedi.

Yönetim olarak çok iyi çalıştıklarını ve mutlak hedefin bu yıl şampiyonluk olduğunu dile getiren Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı Ayhan Demir, "Bu yıl gerçekten çok iyi bir takım kurduk ve hedefimize inşallah ulaşacağız. Verdiğiniz desteklerle bizlere güç veriyorsunuz. Birlik ve beraberlik içinde şuan çalışmalar devam ediyor. İyi bir ekibiz ve bunu başarabilecek güce sahibiz" diye konuştu.

Ziyaret daha sonra ikram ile son buldu.

(AA-SLH-Y)



03.01.2017 13:48:05 TSI

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