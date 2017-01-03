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Ahır'da çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu



(Fotoğraflı)



Erkan Çapraz - Ömer Oğuz

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangın dün gece Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköyünde Abdullah Avcı'ya ait ahırda meydana geldi. Gece Saat 23.00 sıralarında, ilçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköyünde yaşayan Abdullah Avcı'ya ait ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu. Komşuları tarafından fark edilen yangına ilk müdahaleyi köylüler tarafından yapıldı. Alevlerin büyümesi üzerine köylüler 110 itifaiye ekiplerinden yardım istediler. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ahır kullanılmaz hale geldi. Yangında ahırda bulunan 4 büyükbaş hayavn ile 10'a yakın kümes hayvanı yanarak telef oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ÖO-EÇ-ŞAK-Y)



03.01.2017 13:48:37 TSI

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