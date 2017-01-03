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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden anlamlı proje

03 Ocak 2017 Salı, 13:45
Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden anlamlı proje
Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden anlamlı proje

(Fotoğraflı)

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Kulübü tarafından Çayırlı ilçesi Verimli İlköğretim Okulu öğrencilerine giysi, kırtasiye, kitap ve çeşitli hediye dağıtımı yapıldı.
Okulun minik öğrencileriyle bir araya gelen kulüp üyeleri, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunduktan sonra kendi imkânları ile almış oldukları çeşitli hediyeleri öğrencilere dağıttı. Etkinliğin sonunda ise öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayan kulüp üyeleri, müzik dinletisi ile öğrencilerin eğlenceli vakitler geçirmesine vesile oldular.
Etkinlik hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Yunus Akaltun, etkinliğin ana temasının köy okullarında okuyan öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak, onların sorunlarını en aza indirmek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve üniversite öğrencilerimize de yardım etme ve daha duyarlı bir birey olma duygusunu aşılamak olduğunu söyledi.
(ERZ-AA-Y)

03.01.2017 13:47:41 TSI
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