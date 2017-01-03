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Milas Kaymakamlığı yaşlı adamı sevindirdi



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Muğla Milas'ta yaşayan ve astım hastası olan yaşlı bir vatandaş, maddi imkânsızlıklar nedeniyle alamadığı buhar makinesi için Milas Kaymakamı Eren Arslan'dan yardım talep etti. Arslan, yaşlı vatandaşa devletin sıcak elini uzatarak gerekenlerin yapılması için talimat verdi.

Aslen Ordu'lu olan ve uzun yıllardan beridir Milas'ta yaşayan astım hastası 62 yaşındaki Saime Beylik, maddi imkânsızlıklar nedeniyle hastalığı için buhar makinesi alamadı.

Maddi imkânı elverişli olmayan Saime Teyze, hastalığının tedavisinde gerekli olan buhar makinesi için Milas Kaymakamı Eren Arslan'ı ziyaret ederek yardım talep etti.

Ziyaret sırasında maddi durumunu anlatan Saime Teyze'ye, Kaymakam Arslan yardım elini uzattı. Sadece hastalığı için buhar makinesi talep eden Saime Teyze için Arslan, evin durumunun incelenmesi ve eksiklerin tamamlanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cihan Kuran'a talimat verdi. Saime Teyze, Arslan'a teşekkürlerini iletti.

Durumu kötü olan Saime Teyze'yi devletin kanatları altına alan Arslan, yaşlı vatandaşa umut oldu.

Arslan'ın verdiği talimatın ardından harekete geçen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, Beylik'in evinde incelemelerde bulundu.

Evdeki eksik eşyaların tespitini yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, gerçekleştirilecek olan işlemlerin ardından Beylik'i yeni eşyalarıyla buluşturacak.

(DL-MB-Y)



03.01.2017 13:49:10 TSI

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