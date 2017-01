YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aksaray'da iki kurum arasında 21 taşınmaz için uzlaşma sağlandı

Aksaray'da iki kurum arasında 21 taşınmaz için uzlaşma sağlandı



(Fotoğraflı)



Fadime Vurgun

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi ve maliye arasında bir süredir mahkemelik olan taşınmazlar için uzlaşma sağlandı.

Belediye konferans salonunda yapılan 21 taşınmazın uzlaşmasına Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Defterdar Uğur Aslan, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş ve basın mensupları katıldı.

Taşınmazlarla ilgili olarak davalık yerlerin olduğunu belirten Başkan Yazgı, "Bununla ilgili bir çalışma yaparak karara varmıştık. İkimizde kurumuz. İkimizin de amacı devlete, millete hizmet etmek. Dolayısıyla iki kurum davalık olamaz. Davalık konuların biran önce çözülmesi gerektiğiyle ilgiliydi. Sonuç olarak iki kurum bugün bunun imzasını gerçekleştireceğiz. Hazine davaları 2014 yılı öncesine dayanıyor. 30 yıl öncesi konularla ilgili. Taşınmazların mahkemelik olması hazine parsellerinin satışını ve kamu yatırımlarını engellemekteydi. Vatandaşların parsellerinde hazine hissesi olması ve hazine parsellerinin davalı olması vatandaşlarımızın tasarruflarında sıkıntı yaratıyordu. Bu konu bugünden sonra kalkmış olacak. Kamu yatırımları açısından da okul yerleri yapılacak. Bununla ilgili de hazine arazisiyle, belediye arasındaki davalık olduğu için de faaliyete geçemiyordu. Aksaray Belediyesi 659 sayılı kanun hükmünde kararnameye istinaden maliye hazine ile görüşerek sulh name yoluyla davaların ortadan kaldırılması için teklifte bulunmuştu. Bu teklif davalı kurum tarafından kabul edilmiş ve sonuçta her bir dava için sulh name hazırlanarak imzalanmaya başlanacak. İlk etapta bugün Aksaray Defterdarlığı yetkisine olan 21 adet dava konusu taşınmaza ilişkin sulh name imzalanacaktır.31 adet taşınmazın mahkemelik olduğu 28 Bin 341 bin 578 TL hazine zararında 21 taşınmazın uzlaşması sağlanmıştır" dedi.

Vatandaşların sorunları uzlaşmanın ardından çözüme kavuşacağını söyleyen Defterdar Uğur Aslan ise, "Bu Aksaray için çok önemli bir problemdi. Atacağımız imzayla bu sorunun büyük bir sorunu çözülmüş olacak. Atacağımız imzaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Daha sonra 21 taşınmaz için Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve Defterdar Uğur Aslan tarafından sulh name imzalandı.

(YC-AH-Y)



03.01.2017 13:49:13 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER