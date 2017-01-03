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Burhaniye'de Tarım İlçe Bahçesi'nde imece güzelliği



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bahçesi imece ile güzelleştirildi. Hizmet binasını yanındaki eski poliklinik binasını restore ederek, 4 yeni oda kazandıran müdürlük çalışanları, bu defada bahçeyi güzelleştirdi.

Ali Çetinkaya Caddesindeki Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünün çalışanları, Müdür Erdal Aldağ'ın öncülüğünde hizmet binasının bahçesini güzelleştirdi. Bahçeye, mavi servi, ladin ve palmiye ile mevsimlik çiçekler eken çalışanlar, peyzaj çalışmaları yaptı. Yoldan gelip geçen herkesin dikkatini çeken bahçe örnek gösterilmeye başlandı. Çalışanlara teşekkür eden Müdür Erdal Aldağ, bahçenin düzenlenmesinde 39 personelin hepsinin emeği bulunduğunu kaydetti.

(FT)



03.01.2017 13:49:33 TSI

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