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Milas'ta bıçaklı saldırgan tutuklandı



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas'ta bir kişiyi sokak ortasında bıçaklayan saldırgan, kasten yaralama suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milas'ta Hacı İlyas Mahallesi Kadı Ağa Caddesi'nde bir işletmede çıkan sözlü tartışma kanlı bitti. Alacak-verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavga sonucu bir kişi bıçaklı saldırıya uğramıştı. Yusuf K.'nin bıçakla saldırısı sonucu karnından yaralanan Tarkan Ç., olay yerine çağrılan ambulansla önce Özel Milas İzan Sağlık Hastanesine kaldırıldı. Yaralı daha sonra ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken; olayın ardından kayıplara karışan saldırgan polisin çalışmasıyla yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatarak cadde üzerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olayın faili Yusuf K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından kasten yaralama suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Dl-MB-Y)



03.01.2017 13:49:37 TSI

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