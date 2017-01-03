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Pazaryeri Belediyesi'nin karla mücadele çalışmaları



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA)  Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede etkili olan yoğun kar yağışının ardından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Yalçın, son bir hafta içerisinde ilçede yağan yoğun kar yağışı ardından kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığını söyledi. Bir greyder, iki kepçe, bir traktör ile ekiplerinin sabaha kadar ana arterler başta olmak üzere tüm sokaklarda kar temizleme çalışması yaptığını anlatan Yalçın, "Hemşehrilerimizin rahat ulaşım sağlamaları için 24 saat boyunca özverili bir şekilde çalışmalara devam ederek ilçemizin tüm sokaklarında ulaşım sıkıntısı ortadan kalktı. Kamu binaları, hastane, okul bahçeleri gibi yerlerde kar temizliği yapıldı. Bugün itibari ile ana caddemizden başlayarak yolların yanlarındaki karları da temizleyerek ulaşımı daha da rahatlatmak için kamyonumuz ve traktörümüzle kar kütlelerini taşıyarak uygun yerlere depoladık. Ayrıca yoğun kar yağışında ilçemizin Bilecik yönündeki özellikle Akgün Rampasında ulaşım problemini ve ilçemizin batı kısmındaki Ahı Dağı yolunun açılması konusunda bizlere desteklerinin esirgemeyen Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre 2017 yılının kış mevsiminde yoğun kar yağışı ile birlikte bereketli geçeceğini bildiğimizden tüm araç ve gereçlerimizin bakımlarını ve donanımlarını tedarik ederek kış mevsimine hazır hale getirmiştik. Bu çalışmamızın sonucunda geçtiğimiz günlerde yağan kar yağışının olumsuz şartlarından hemşehrilerimizin etkilenmeden günlük yaşamlarının devam etmesini sağladığımız kanaatindeyim. Özverili çalışmalarından dolayı tüm belediye personelime teşekkür ediyor, kış mevsiminin bereketli geçmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

(CKT-MET-Y)



03.01.2017 13:52:14 TSI

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