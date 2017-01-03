aymakam Arslan'dan kırsal mahalle ziyareti

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Kaymakam Arslan'dan kırsal mahalle ziyareti



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas'ın Kafaca Mahallesi'ni ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu.



Trabzon'un Of ilçesinde yaklaşık 5 yıl görev yapan ve daha sonra tayini Milas'a çıkan Kaymakam Eren Arslan, ilçede bulunan mahallelere ziyarete başladı.

Her hafta Cuma günü Milas'ın kırsal mahallelerini gezen Eren Arslan, bu kapsamda Kafaca Mahallesi'ni ziyaret etti.

Arslan'a ziyaretinde; Milas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cihan Kuran, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Arslan, Milas Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Barış Akıncılar, Milas Milli Eğitim Şube Müdürü Coşkun Demir ve beraberindekiler eşlik etti.

Arslan, ziyarete gittiği Kafaca Mahallesi'nde sıcaklıkla karşılandı.

Kafaca Mahallesi'nde bir dizi ziyaretlerde bulunan Arslan, mahalle kahvehanesinde vatandaşlarla sohbet edip, vatandaşın sorunlarını dinledi. Mahalle muhtarı Sadettin Akarca'dan mahalle hakkında bilgi alan Arslan, muhtarlık binası ve Kafaca Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

Arslan, vatandaşlarla kurum müdürlerini buluşturarak mahallelinin sorunları hakkında gerekenlerin yapılmasını istedi.

(DL-MB-Y)



03.01.2017 13:53:51 TSI

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