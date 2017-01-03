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Büyükşehir Belediyesinden yollara kış bakımı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi yollara kışlık bakım yapıyor.

Altyapı çalışmaları dolayısıyla yapılan kazılar sonucu bozulan ve tamir gerektiren kilit taşı, bordür, parke, bazalt gibi döşeme malzemeleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi bakım ve onarım ekipleri tarafından tamir edilerek eski haline getirilmeye çalışılıyor.

Yol ve kaldırımların bakım ve onarımı için müstakil müdürlük kuran Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılı içerisinde 22 bin metrekarenin üzerinde tamirat çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, daha önce Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde Enerji Aydınlatma Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yol ve kaldırım bakım onarım işleri için, 2016 yılında Bakım ve Onarım İşleri Şube Müdürlüğü adı altında müstakil müdürlük kurulduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yol ve kaldırımlarda araç ve yaya güvenliğini sağlamayı hedefleyen Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Bakım ve Onarım İşleri Şube Müdürlüğü, yoğun bir çalışma temposu sergiliyor. Sorumluluk bölgesinde bulunan yol ve kaldırımları düzenli olarak kontrol eden, ayrıca Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi kanalıyla kendilerine ulaşan bozuk ve bakım gerektiren yerlere anında müdahale ediyor.

-Yol, kaldırım, bordür, duba, engelli rampası ve yürüyüş şeridi bakımı

26 kişilik ekiple yoğun bir çalışma temposu sergileyen Büyükşehir Belediyesi, kaldırım ve yol tamiratından, her türlü tamir ve bakım işlerini yapıyor. 2016 yılı içerisinde, 13 bin 363 metre kare kaldırım tamiratı, 8 bin 115 metre kare yol tamiratı, 8 bin 888 metre bordür/oluk tamiratı ile 3 bin 529 adet de kaldırım duba çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler ayrıca, engelli vatandaşlar için izli-uyarı yol uygulama çalışmaları ile kaldırım rampa çalışmaları da yapıyor.

(MT-BRN-Y)



03.01.2017 13:56:46 TSI

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