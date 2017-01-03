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Diyarbakır heyeti, Kocaeli'deki hizmetleri yerinde inceledi



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kocaeli'de yapılan hizmetleri yerinde inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır'da görevlendirilmesinin ardından şehrin gelişimi için yapılabilecek projeler ele alınmaya başlandı. Kocaeli ve Diyarbakır heyetleri arasında karşılıklı inceleme ziyaretleri de devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli'ye gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun katıldığı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetleri de inceledi. İnceleme ziyaretinde Başkan Cumali Atilla'ya Genel Sekreter Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Ali Yeşildal, Gökmen Mengüç, Başkan Danışmanı Ömer Polat ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü eşlik etti. Başkan Cumali Atilla'ya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Diyarbakır'da yapacağı çalışmalar hakkında bir otelde düzenlenen toplantıda ayrıca bilgi verildi.

Toplantıda, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'ya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Diyarbakır Hamravat'da yapacağı parkla ilgili teknik bilgiler sunuldu. Toplam 378 bin metrekare alana kurulacak olan rekreasyon alanıyla şehir nefes alacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ilk etapta 115 bin metrekare alanda çalışma yapacak.

Sunumun ardından Bilim Merkezi'ni gezen Başkan Cumali Atilla'ya burada atölye uygulamaları ve düzeneklerin çalışma prensipleri hakkında bilgiler verildi. Başkan Cumali Atilla daha sonra KO-MEK, Bilgievi, Ambulans Birimi ve Beyaz Kalpler'i ziyaret ederek incelemede bulundu. Başkan Atilla'ya birimler ve çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

(KK-RFK-Y)



03.01.2017 13:53:21 TSI

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