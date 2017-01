YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, 2016 yılını değerlendirdi

Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, 2016 yılını değerlendirdi

- M. Emin Korkmaz:

- "2016 eğitim ve öğretime zalim bir darbe etkisiyle başladık"



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, 2016 yılını değerlendirerek, 2017 yılki çalışmalarından bahsetti.

Korkmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, normal rutininde üstüne çıkarak çalışmalar sürdürdüklerini söyledi. Milli Eğitim Müdürü Kokrmaz, 2016 eğitim ve öğretim yılına darbe etkisiyle başlamalarına rağmen herhangi bir eksiklik hissetmediklerini belirterek, "2016'da eğitim ve öğretime zalim bir darbenin etkisiyle başladık. Buna rağmen hem ülke genelinde hemde ilimizde çok büyük bir eksiklik olmadan eğitim ve öğretimimizi yürüttük. Bu süre içinde bu işe bulaşanların görevden alındığı, ihraç edildiği veya göreve iade edildiği sürecini hep beraber yaşadık. Ancak biz bu gündeme teslim olmadık her zamanki planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarıma devam ettik. Biz 6 bin öğretmen ve idarecimizle 2 bin diğer personellerimizle ve 94 bin örgün eğitimde 14 bin de yaygın eğitimde olmak üzere 108 bin öğrenciyle il genelinde eğitimimizi bugüne kadar başarıyla getirdik. Üstelik bu yıl diğer yıllardan farklı olarak bazı projeler uyguladık. Mesela haftanın hadisi denilen bir projemiz var. Projenin temel mantalitesi Pazartesi günleri öğretmenler kurulunda bu hafta hangi hadis okunacaksa çoğaltılarak okulun duvarlarına asılır daha sonra öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerde bu hadisi Cuma günü gruplar halinde o şehrin esnafının bir kısmına giderek okular ve o esnafı yemeğe davet ederler. Yine bu yıl 'Benimde Bir Kitabım Var' adlı bir proje geliştirdik. Bu projedeki amaç ise sınıfta kaç öğrencimiz varsa, sene sonuna kadar herkes herkesin kitabını dönüşümlü olarak okuyacak. Bu proje hem kitap okuma oranımızı arttıracak hemde öğrenciler tarafından kitap hakkında bir sayfayı geçemeyecek şekilde eleştirileri yapılacaktır. Daha sonra ise o eleştirileri toplayıp kitap haline getirip tekrardan öğrencilerimize dağıtacağız. Tabi bunların yanı sıra gelişim için değişim ve RABA projelerimiz devam ediyor. TÜBİTAK projelerine olabildiğince ağırlık veriyoruz. Eğitim ve öğretimin niteliğini arttırmak için her türlü tedbiri alıyoruz. Eğerler eğitimine çok büyük bir önem veriyoruz bunu sadece söylemlerle, toplantılarla ve panolarla değil de bir fiil yaparak yaşayarak öğretmenlerimizin rol model olması ve bunu gerçekten hayata geçirilebilmesi için biz yine değerler eğitimi projesin üzerinde duruyoruz. Yani bugüne kadar rutinin üstüne de çıkarak 'Haftanın Hadisi' ve 'Benimde Bir Kitabım Var' projelerini uyguluyoruz" diye konuştu.

İnşallah ikinci dönemden itibaren de öğrencilerin bulunduğu seviyeleri ölçme adına çeşitli deneme sınavları yaptıklarını ifade eden Korkmaz, "Birinci TEOG'u yaptık ikinci TEOG'uda devam edeceğiz. Birinci döneme kıyasla ikinci dönemde çok daha iyi bir yere geleceğiz. Çünkü hem birinci sınıflarımız okuma yazmaya geçecek hemde onların okuyacağı kitap sayısı artacak. Hem öğrencilerin belirli aşamaları var. LYS var, LGS var tabi bunların hepsinin bir temel amacı var iyi insanı yetiştirebilmektir. Biz bu ülkede iyi insanı yetiştirdiğimiz gün birçok şeyi başarmışızdır. Biz iyi insan yetiştirdiğimizi 15 Temmuz darbe girişiminde de gördük. Evet, bu ülkede darbe girişiminde bulunanlar oldu ama milyonlarca insan sokağa çıkıp ülkesine sahip çıktı" dedi.

Gerek üniversitelere yerleşen öğrencilerden gerekse TEOG sınavlarında elde edilen başarılara göre Türkiye genelinde çok iyi bir yerde olduklarını kaydeden Korkmaz, "Bitlis'in eğitimini iyi kötü hepimiz biliyoruz. Her yıl basamakları koşarak çıkıyoruz. İl genelindeki eğitimimiz çok iyi bir yerdedir. Bakanlığımız sıralamaları belirtmiyor sıralamalar belli olsa herkes sırasını görecek. Ama biz üniversiteye yerleşen öğrencilerden ve TEOG'dan iyi yerlere giden öğrencilerden çok iyi bir yerde olduğumuzu biliyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi ile ilintili olarak il genelinde 104 tane ihraç olan öğretmenimiz var. Yine açığa alınan 52'nin üzerinde öğretmenlerimiz var. Bunun yanı sıra 120 tane de iade edilen öğretmenimiz var. Bunlar bizim eğitimimizin hızını da kesmedi kalitesini de çok fazla etkilemedi. Bizler zaten bununla ilgili her türlü tedbirimizi aldık. Keşke hiçbir öğretmen kendi işinin dışında farklı bir şeyle anılmasa, hem kendisine hemde öğrencilerine bu tür acılar yaşatmasa diye düşünüyorum" diye konuştu.

(VO-ŞAK-Y)



03.01.2017 13:59:36 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER