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Bitlis'te yapılandırılan borcun ödeme süresi uzatıldı



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Sadullah Korkut, yapılandırılan ve ilk taksit ödemesinin son ödeme tarihinin uzatıldığını söyledi.

Korkut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 02.01.2017 tarihli olan peşin ödeme ve ilk taksit ödemelerinin tarihinin 09.01.2017'ye uzatıldığını belirtti. Korkut, "Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuzun alacaklarının tahsiline ilişkin peşin ödeme ve ilk taksit ödemelerinin son ödeme günü 02.01.2017 tarihindeydi. Ancak kurumumuzla prim tahsilat anlaşması olan bankaların, kurumumuz tahsilat sistemlerinde ve iletişiminde bazı sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar meydana gelmiştir. Bu itibarla prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla, prim tahsilatı son ödeme günü 02.01.2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemlerinin son ödeme gününü 09.01.2017 mesai bitimine kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak olan söz konusu tüm ödemelerin yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır" dedi.

(VO-ŞAK-Y)



03.01.2017 14:01:03 TSI

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