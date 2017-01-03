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Balya' da kardan kapanan yollar açıldı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Balya ilçesinde, Belediye ekipleri, kardan kapanan 7 mahalle yolunda çalışma yaparak tekrar ulaşıma açtı. Yoğun kar yağışı sonrası Balya'nın Semizköy, Çukurcak, Yazlık, Çalova, Karamustafalar, Beyalan ve Dereköy mahallelerinde yollar ulaşıma kapandı.

Balya Belediyesi ekipleri, kapanan yolları açmak için iş makineleriyle seferber olurken, MHP'li başkan Osman Kılıç'da çalışmaları yerinde izledi. Açılan yollarda ulaşım normal seyrine döndü. Çalışmaları baştan sona takip eden Beldeye Başkanı Kılıç, ilçe merkezinden kırsal mahallelerdeki evlerine dönen bazı öğrencilere de yardımcı oldu. Öğrenciler, Başkan Kılıç'a teşekkür etti.

(FT



03.01.2017 14:03:31 TSI

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