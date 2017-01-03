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Varto'da nüfus cüzdanları değişimine başlandı



(Fotoğraflı)



Fatih Çelik

MUŞ (İHA) - Muş'un Varto İlçe Nüfus Müdürü Zeynel Abidin İlgazi, 1 Ocak'tan itibaren yeni kimlik kartlarının dağıtımını yapmaya başladığını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Nüfus Müdürü Zeynel Abidin İlgazi, yeni kimliklere sahip olabilmek için yapılması gerekenleri anlatarak, "Kartların dağıtımı randevu sistemiyle yapılacak. Başvurunuz için doğrudan müdürlüğümüze gidebileceğiniz gibi, zaman kaybına sebebiyet vermemek için Alo 199'dan randevu alarak da gidebilirsiniz. İşlem yoğunluğu yüksek olmayan ilçe nüfus müdürlüklerinde randevulu başvuru uygulaması yapılmıyor. Başvuru için nüfus cüzdanı veya tanıtıcı kimlik belgesi ve 15 yaşından büyükler için son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf istiyoruz. Kimlik kartı bedeli olarak kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı ve değiştirme nedeniyle 16 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 lira talep ediliyoruz. Kimlik kartları, başvuru sırasında belirtilen adrese PTT kargo ile teslim edilecek. Başvuru sırasında kapalı bir zarf içerisinde verilen kimlik, doğrulama amacıyla kullanılacak olan PIN şifresi, kimlik kartı teslim aldıktan sonra nüfus müdürlüklerinde bulunan kiosklardan değiştirilebilecek. Sahip olduğu fiziksel, görsel ve elektronik yüksek güvenlik özellikleri sayesinde taklit edilebilmesi neredeyse yok olan kimlik kartı sayesinde vatandaşların kimlik sahteciliğinden kaynaklı hak kaybı ve suistimallerden korunması sağlanacak. 10 yıllık kullanım ömrüne sahip olacak kimlik kartlarının yıl sonuna kadar tüm ilçeye yaygınlaştırılması ve tüm vatandaşlarımıza dağıtmayı hedefliyoruz. Kimlik değişim süresinin üç yıl olduğu ve yeni doğan bir aylıklar için ise kimlik kartları ücretsiz olarak verilecektir" dedi.

Kimlik kartı başvurusunu yapmaya gelen Çağlayan Turgut adlı vatandaş ise, "Kimlik kartımla ilgili olarak gerekli değişimi nüfus müdürümüz ve arkadaşları yaptılar. Kimliğin tüm vatandaşlara hayırlı olsun. Nüfus çalışanlarına da teşekkür ederim 'dedi.

(FÇ-ŞAK-Y)



03.01.2017 14:03:37 TSI

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