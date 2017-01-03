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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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GTB'den, Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürü Şaşmaz'a ziyaret

03 Ocak 2017 Salı, 14:01
GTB'den, Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürü Şaşmaz'a ziyaret
GTB'den, Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürü Şaşmaz'a ziyaret
- GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu:
- "Gaziantep üretimde ve ihracatta Türkiye'nin lokomotif şehri"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 2016 yılını 6 milyar 258 milyon dolar ihracat rakamı ile kapatan Gaziantep'in, üretim ve ihracatta Türkiye'nin lokomotif şehri olduğunu söyledi.
Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Selami Memiş ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz'ı ziyaret etti.
GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Memiş gerçekleştirdikleri ziyarette, Şaşmaz'a yeni görevinde başarılarak dileyerek, hayırlı olsun temennisinde bulundular.
Gaziantep ekonomisi hakkında bilgiler veren GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 2016 yılını 6 milyar 258 milyon dolar ihracat rakamı ile kapatan Gaziantep'in, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 5'inci şehri olduğunu ifade etti.
Küresel krizlere ve bölgesel sorunlara rağmen Gaziantep'in, ekonomideki istikrarını koruduğunu vurgulayan Tiryakioğlu, "Tüm bu yaşananlar göz önüne alındığında kentimizin ihracatta yakaladığı bu rakam büyük bir başarıdır" dedi.
GTB Meclis Başkanı Selami Memiş ise GTB'nin faaliyetleri ve yürüttüğü global ölçekli projeler hakkında açıklamalarda bulundu.
GTB'nin işlem hacmi bakımından Türkiye'nin en büyük 5 borsası arasında yer aldığını kaydeden Memiş, bunda şehrin tarıma dayalı sanayide bir üs ve cazibe merkezi olmasının önemli katkılarının olduğunu ifade etti.
Memiş, Gaziantep'in makarna, bulgur, un, pamuk ve antepfıstığı gibi işlenmiş çeşitli ürünlerde ülke üretiminin yarısından fazlasını tek başına karşıladığını sözlerine ekledi.
GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz'da, GTB Başkanları Ahmet Tiryakioğlu ve Selami Memiş'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
(BRN-Y)

03.01.2017 14:03:59 TSI
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