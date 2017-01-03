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Kepez'de 2017'de her hafta tören



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısında 29 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce söz alan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2016'nın ilçe için özel, nitelikli ve güzel bir yıl olduğunu belirterek, "7 Ocak 2016 ile 30 Aralık 2016'ya kadar 37 tane temel atma ve açılış törenleri gerçekleştirdik. Sosyal etkinliklerimizi, sosyal amaçlı projelerimizin törenleri saymıyorum" diye konuştu.



Bütçe rekor kırdı

Kepez Belediye bütçesinin de 2016'da başarılı bir dönemi geride bıraktığına işaret eden Başkan Tütüncü, "Bütçe kesin hesabımızı, Nisan ayında görüşeceğiz ama bu mecliste size bir müjde vermek istiyorum. Kepez Belediyesi kuruluşundan itibaren ilk defa bütçesini yüzde yüzün üzerinde bir performansla neticelendirmiştir. 2009'da görevi devraldığımızda bütçemizin gerçekleşme oranı yüzde 44'ler seviyesindeydi. Şimdi yüzde 107'lik gerçekleşme oranına bütçemiz kavuştu. Bu büyük bir başarıdır."



2017'de 45'ten fazla hizmet töreni

Tütüncü, 2017 yılı içerisinde 45'ten fazla temel atma ve açılış programı gerçekleştireceklerini kaydederek, "Hepsinin planlamasını yaptık. Bir yılda 52 hafta olduğunu kabul edersek her hafta bir temel atma ve açılış ile güzel yıl bir geçireceğiz" dedi.



"Mecliste birlik ve beraberlik var"

Meclisin 2016 yılı çalışma performansını da değerlendiren Tütüncü, "Bizim birliğimiz, kardeşliğimiz, birlikte, beraberce yol yürüme kültürümüz günden güne gelişiyor. İktidarıyla, muhalefetiyle büyük bir olgunluk içerisinde güzel bir yıl geçirdik. Yıl içerisinde göstermiş oldukları performanslarından dolayı tüm meclis üyelerimize teşekkür ederim. Önümüzdeki süreçte artan bir heyecanla hem kardeşliğimizi derinleştireceğiz hem de birlikte, beraberce yürüyebilme azmimizi daha yükseğe çıkaracağız. Kepez'e kazandırdığımız eserlerin kalitesini, niteliğini artıracağız."



AK Parti'den CHP'ye jest

Tütüncü'nün, açıklamalarının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Meclis aritmetiğine göre AK Parti'den 4, MHP'den 1 olmak üzere 5 üyeden oluşacak Denetim Komisyonu'nu seçiminde ise AK Parti'den, CHP'ye siyasi jest geldi. AK Parti grubu, komisyondaki 1 üyeliğinden feragat ederek, komisyona CHP'den de 1 meclis üyesinin alınmasının önünü açtı.



Bilim merkezi onaylandı

Ocak Meclisi'nde, eski Dokuma Fabrikası'na yapılacak olan ve 35 milyon bütçeli bilim merkeziyle ilgili Kepez Belediyesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında imzalanan proje sözleşmesinin onaylanması ve kararın ilgili kurula gönderilmesi de oy birliği ile kabul edildi. Burdur Kızılkaya Belediyesi'ne, 2 adet kamyonetin hibe edilmesi talebi de oy birliği ile meclisten geçti.

2017 yılında bir aylık tatil süresini Haziran ayı olarak onaylayan Kepez Belediye Meclisi, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen Polis Memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın isminin de Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde bir parka verilmesine oy birliği ile karar verdi.

(SÇ-SÇ-Y)



03.01.2017 14:04:33 TSI

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