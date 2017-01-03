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Seydikemer'de kar naylon seraları yıktı



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde etkili olan kar yağışı yedi adet naylon seranın yıkılmasına neden oldu.



Seydikemer'in yüksek kesimlerinde geçen 27 Aralık'ta etkili olan ve 3 gün boyunca devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bekçiler, Doğanlar Mahallesi'nde kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı. Seraların üzerinde biriken tonlarca karı taşıyamayan bazı naylonlar yırtılırken, bazı seralar tamamen yıkıldı. Yıkılan seraların içinin boş olması nedeniyle, ürün zayiatı olmadı. Nisan ayında yapılacak fidan dikimine kadar seraların yeniden yapılacağını belirttiler.

Sera sahibi Kemal Kebiz "1,5 dönüm üzerine kurulu serası kar nedeniyle tamamen yıkıldı. 25 bin lira zarar oluştuğunu, çok uzun yıllardır böyle bir kar yağışı görmedik diyen Kebiz, seranın üzerinde yaklaşık 10 ton kar birikti, Nisan ayında yapılacak dikim için domates fidanlarını sipariş ettik. Kebiz, kendi serası gibi 7-8 seranda kar nedeniyle yıkıldı" dedi.

Yıkılan 7 serayla ilgili hasar tespit çalışmasının tamamlandığını belirten Seydikemer Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ise, tarım kredisi kullanan vatandaşların talepleri halinde yetkili makamlar ile görüşülüp borçlanın ertelene bileceğini belirtti.

(MB-Y)



03.01.2017 14:06:20 TSI

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