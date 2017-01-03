Başkan Duymuş'tan İl Müftüsü Akkuş'a ziyaret
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş'u makamında ziyaret etti.
Bilecik gündemi ve 2017 hac kayıtları hakkında karşılıklı istişarelerin gerçekleştirildiği ziyaretin ardından Başkan Duymuş, Akkuş'a misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti. Başkan Duymuş ziyaretin ardından, "İl Müftümüz Necati Akkuş hocamızı ziyaret ettik. Çok hoş, derin bir sohbet gerçekleştirirken aynı zamanda istişarelerimizi de gerçekleştirdik" dedi.
(CKT-CY-Y)
03.01.2017 14:06:29 TSI
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