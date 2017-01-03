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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Başkan Duymuş'tan İl Müftüsü Akkuş'a ziyaret

03 Ocak 2017 Salı, 14:02
Başkan Duymuş'tan İl Müftüsü Akkuş'a ziyaret
Başkan Duymuş'tan İl Müftüsü Akkuş'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş'u makamında ziyaret etti.
Bilecik gündemi ve 2017 hac kayıtları hakkında karşılıklı istişarelerin gerçekleştirildiği ziyaretin ardından Başkan Duymuş, Akkuş'a misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti. Başkan Duymuş ziyaretin ardından, "İl Müftümüz Necati Akkuş hocamızı ziyaret ettik. Çok hoş, derin bir sohbet gerçekleştirirken aynı zamanda istişarelerimizi de gerçekleştirdik" dedi.
(CKT-CY-Y)

03.01.2017 14:06:29 TSI
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