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Halep için tek yürek oldular

- Memur-Sen Adana Şubesi, bin 104 torba un yüklü tırları Halep'e uğurladı



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ADANA (İHA) - Halep için un yardımı kampanyasına büyük destek sağlayan Memur-Sen Adana Şubesi, topladıkları bin 104 torba unun yüklü olduğu tırları Suriyeli sivillere gönderdi.

Memur-Sen, Halep'teki sivillere "81 tır un" gönderilmesi için başlattığı 5 aşamalı eylem planı kapsamında bin 104 torba un topladı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, Halep'e yardım kampanyasında Adanalılar ve sivil toplum kuruluşlarından büyük destek aldıklarını belirterek, "'Halep'i açlıktan, insanlığı utançtan kurtar' temalı kampanyamızı başlatmıştık. Halep büyük bir hapishaneye, bir açlık kampına, bir işkence kampına dönüşmüş, bir taraftan bombalar yağıyor, bir tarafta açlık insanları vuruyor. Bir an önce insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyordu. Bizler, Memur-Sen ailesi olarak, Kızılay, İHH, Cansuyu Derneği, Deniz Feneri Derneği'ne ilk aşamada Halep'e 81 tır un ulaştırmayı hedefledik ve elhamdülillah ulaştırdık. Ulu Camii önünde yaptığımız gıyabi cenaze namazı ve basın açıklamasıyla bir farkındalık oluşturduk. Memur-Sen olarak 5 aşamalı eylem planı başlatıyoruz demiştik. İlk olarak, Memur-Sen Genel merkezimizde bir basın toplantısı düzenlendi ve yardım kuruluşlarına '81 tır un' yardımı için çağrıda bulunuldu. İkinci olarak, Cuma namazı sonrası Halep için gıyabi cenaze namazı kılarak basın açıklamasını, Memur-Sen ailesi olarak tüm illerimizde gerçekleştirdik. Üçüncü aşamada, 10 Aralık insan hakları gününde saat 11'de Memur-Sen Genel Merkezimizin düzenlediği İstanbul'da tünelden Galatasaray Lisesi'ne kadar yürüyüş ve basın açıklaması yaptık" diye konuştu.

Dördüncü aşamada, genel merkez tarafından uluslararası kuruluşlar ve irtibatlı olunan tüm teşkilatlara 'Duyarlılığa Çağrı Mektubu' gönderildiğini söyleyen Mehmet Sezer şunları kaydetti:

"Beşinci aşamada ise yardım tırları ile birlikte 'Halep'e yol açın!' konvoyuna katılıp Adana'dan ve Türkiye'nin her tarafından Hatay'a ulaştık ve basın açıklaması yaparak, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda İHH ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla miting yaptık. Bugün de burada, toplanan un yardımlarını Halep'e uğurladık. Allah yardımcımız olsun, Halep'in yolları açık olsun."

Memur-Sen'in hazırladığı beş aşamalı eylem planına tüm Adanalılardan, sivil toplum kuruluşlarından destek geldi. Memur-Sen Adana, 3 Ocak Salı günü Mobak Un Fabrikası önünde düzenledikleri basın açıklamasının ardından, üyelerinden toplanan bin 104 torba unu İHH Adana temsilcisine teslim etti ve un yüklü tırlar, Halep'e doğru uğurlandı.

(NPR-Y)



03.01.2017 14:07:42 TSI

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