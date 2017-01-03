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YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
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Kaymakam Kaya'ya veda yemeği

03 Ocak 2017 Salı, 14:04
Kaymakam Kaya'ya veda yemeği
Kaymakam Kaya'ya veda yemeği

(Fotoğraflı)

Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - Tavşanlı Belediye Başkanı Kadri Çiçek, Antalya Gazipaşa Kaymakamlığı'na tayin olan Nurullah Kaya için veda yemeği verdi.
Elegance Resort Hotel´de veda gecesine AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Subaşı Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, il genel ve belediye meclis üyeleri, daire amirleri ve muhtarlar katıldı. Yemeğin ardından başta Tavşanlı Belediye Başkanı Kadri Çiçek olmak üzere geceye katılan kurum ve kuruluşlar Kaymakam Kaya'ya çeşitli hediyeler verdi.
(MM-MŞ)

03.01.2017 14:08:11 TSI
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