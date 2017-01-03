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Osmangazi Belediyesi'nden çiftçiye büyük destek



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi'nin ova köylerine yönelik geliştirdiği 'Üretici Pazarı' projesinde sona gelindi. Armutköy'de kurulan pazar alanında incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bu pazar, üretici ile tüketicinin aracısız buluşacağı, hem alanın hem de satanın kazanacağı örnek bir proje. İnce işçilikleri devam eden üretici pazarımızı kısa süre içinde hizmete açacağız" dedi.

Yerel yönetimler yasasında yapılan değişikliğin ardından mahalle statüsüne geçerek Osmangazi Belediyesi'nin sorumluluk alanına giren 16 ova köyüne yönelik geliştirilen 'Üretici Pazarı' projesi açılış için gün sayıyor. Armutköy Mahallesi girişinde yaklaşık 21 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine kurulan 'Üretici Pazarı'nda incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, her biri 10 metrekarelik kullanım alanına sahip 16 satış ünitesinin yer aldığı projenin üretici ile tüketicin doğrudan buluştuğu örnek bir proje olduğunu söyledi. İçerisinde tuvalet, mescit, otopark ve çocuklar için spor alanının bulunacağı tesisin en geç Şubat ayı içerisinde hizmete açılmasının planlandığını söyleyen Başkan Mustafa Dündar, "Üretici pazarı, Osmangazi'ye bağlı ova köylerimizde yetiştirilen ürünlerin pazarlama noktasında, köylümüze destek dolmak için geliştirdiğimiz bir proje. Armutköy'deki pazarın inşaat çalışmalarında artık sona gelindi" dedi.

Osmangazi'ye bağlı köyleri birer cazibe merkezi haline dönüştürüp köyden kente göçü önlemek adına bir çok çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Dündar, "Bu projemizin temel hedefi de, ova köylerimizde yetişen ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlamak. Üretici pazarımızda, 16 ova köyümüzün (mahallemizin) her biri için ayrı ayrı yer yapıyoruz. Bu bölgede, bu mahallelerimizde üretilen ürünlerin pazarlanacağı yerler olacak. Projemizin bir diğer amacı da, üretici ile tüketicinin doğrudan buluştuğu bir nokta olması. Bu bölgedeki köylerimiz ürünlerini toptancılar aracılığı ile pazarlayıp tüketiciye ulaşmasını sağlıyor. Bizim yaptığımız bu pazar yerleri ile köylerimizde üretilen ürünlerin pazarlandığı, ürününü yerinden almak isteyenlerin faydalanacağı bir mekan oluşturmak. Son derece güzel ve bir o kadar da orijinal bir proje. Büyük bir kısmı tamamlandı. Pazar yerlerinin ince işleri yapılıyor. İnşallah Şubat ayı gibi de projemizi hizmete açarak Bursa'ya, hem üretici hem de tüketicinin kazanacağı farklı bir hizmet sunmuş olacağız" diye konuştu.

(MŞ)



03.01.2017 14:10:37 TSI

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