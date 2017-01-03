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Güneydoğu'nun ihracat verileri açıklandı

- GAİB Koordinatör Başkanı Çıkmaz:

- "Bu yılı ihracatta zirve yılı ilan ediyoruz"

- Gaziantep 2016'da 6 milyar 258 milyon 347 bin dolar ihracat yaptı

- Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 2016'da 7 milyar 778 milyon 937 bin dolarlık ihracat yapıldı

- 2016 yılında Güneydoğu'dan 188 ülkeye ihracat gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, yaptığı açıklamada, bölgeden geçen yıl 7 milyar 778 milyon 937 bin dolarlık ihracat gerçekleştiğini, diğer ihracatçı birlikleri adına da 485 milyon 711 bin dolarlık ihracat yaptıklarını belirterek, bölgenin toplam ihracatının 8 milyar 264 milyon 648 bin dolar olduğunu ifade etti.

Bölgenin ihracatında ilk sırayı tekstilin aldığını vurgulayan Çıkmaz, "Geçen yıl 2 milyar 582 milyon 108 bin dolarla tekstil bölgenin önemli ihracat ürünü oldu. Tekstili 2 milyar 27 milyon 578 bin dolarla hububat ve bakliyat izledi. Üçüncü en fazla ihracatı ise 1 milyar 286 milyon 537 bin dolarla halıdan yaptık. Diğer ihracat kalemleriyle toplam ihracatımız 8 milyar 264 milyon 648 bin dolar oldu" dedi.

Bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 55,5 payla ilk sırada yer aldığını anlatan Çıkmaz, "AB ülkeleri yüzde 18,1 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 10,7 payla üçüncü sırada bulunmaktadır. Toplam 188 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiş olup bu ülkelerden Irak, Suriye, ABD, İran, Suudi Arabistan, İtalya, Almanya, İngiltere, Belçika ve Sudan Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca, halı, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, pastacılık ürünleri, bitkisel yağlar, plastikler ve mamulleri, dış giyim, demir çelik mamulleri ile diğer gıda müstahzarları Bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur. Bu yılı ihracatta zirve yılı ilan ediyoruz. El ele vererek 2017'de büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Gaziantep 5'inci sırada

Çıkmaz, bölgenin lokomotif ili Gaziantep'in 2016 yılında 6 milyar 258 milyon 347 bin dolar ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan 5'inci ili unvanın koruduğunu kaydetti.

Çıkmaz, bütün olumsuzlukları göğüsleyerek ihracat yapma başarısı gösteren işadamlarını kutlayarak, "Dünyanın dört bir tarafına ihracat yapan iş alemini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

(BRN-Y)



03.01.2017 14:11:02 TSI

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