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Tabiat Harikası Taşyaran Vadisi Kristal Güzelliğe Büründü



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak ili coğrafyasında bulunan tabiat harikası Taşyaran Vadisi'si son günlerde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı ile ayrı bir güzelliğe büründü. Aşırı soğuğa rağmen Taşyaran Vadisi'ndeki kristal güzellik görenleri büyülüyor.

Uşak'ta İzmir karayolu üzerinde, Yenişehir köyüne yakın bir mevkide bulunan tabiat harikası Taşyaran Vadisi bir çok fotoğraf sanatçısı ve doğa tutkunlarının uğrak mekanı olmaya devam ediyor. Taşyaran Vadisi, kış aylarının soğuk geçmesi nedeniyle tabanında bulunan akarsuyunun donmasıyla buz kütlesi haline dönüştü. Geçtiğimiz yıllarda yağış olmadan donan ve şeffaf buz kütlesi oluşmasıyla üzerinde dolaşan ziyaretçiler suyun tabanında gezinen balıkları izlemişlerdi.

Bu kış yeniden donan Taşyaran Vadisi'nin ziyaretçileri, bu sefer yağan karın da etkisi ile yüzyıllar boyunca suyun kayalarda oluşturduğu değişik şekillerin arasında görülmeye değer oluşumları keşfettiler. Bazı kayalarda kar kütlesi adete bir insan saçıcı gibi şekillenirken, kayada oluşan ağız ve çekik gözlü insan figürü yoğun ilgi görmeye başladı.

Taşyaran Vadisi'nin isim babası olan Olta Balıkçılığı Federasyonu (OBAF) Başkanı İsmail Atalay kışın vadi tabanındaki akarsuyun buzdan akvaryuma dönüştüğünü belirterek, şunları söyledi; "Vadi 3 yıl önce olduğu gibi yine dondu. Bu sefer donan dere şeffaf değil ama yağan kar gizli insan yüzü siluetini ortaya çıkardı. Görülmeye değer doğanın kendi sanatı adeta. Buzun kalınlığı şuan yer yer 10-20 santimetreyi buluyor. Özellikle doğaseverler ve fotoğraf sanatçıları hafta sonunu beklemeli. Meteorolojik bilgiler hava sıcaklıklarının gündüz eksi 3 - 6, gece ise eksi 16 dereceleri göreceğini belirtiyor. Buz tabakası daha kalın ve üzerinde yürümek için daha güvenli olacaktır. Buraya giden ziyaretçiler mutlaka gizli insan yüzü siluetini keşfetmeliler."

(EÖ-İK)



03.01.2017 14:13:58 TSI

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