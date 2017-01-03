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Mücavir sahalar imar planı içine alınıyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Bir süre önce Düzce Merkez sınırları içine alınan Mücavir alanlara ilişkin ilave imar planları yapılıyor. Meclisin Ocak ayı birinci birleşiminde Doğanlı ve Yeşilçam yerleşim bölgelerinin ilave imar planlarının yapılması gündeme geldi.

Düzce Belediye Meclisi'nin Ocak ayı birleşiminde gündemde yer alan maddeler konularına göre ilgili komisyonlara havale edildi. Daha önceki birleşimde de ele alınan ve komisyon tarafından incelenen dolmuş taksi çalışma yönetmeliği Meclisin Ocak ayı toplantılarında karara bağlanacak. Gündemde yer alan Doğanlı ve Yeşilçam yerleşim yerlerinin imar ilave planları ile imar plan tadilat taleplerine ilişkin 30 adet dosya İmar Komisyonuna havale edildi. Belediye Meclisi Ocak ayı ikinci toplantısı 5 Ocak tarihinde yapılacak.

(TT-



03.01.2017 14:15:18 TSI

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