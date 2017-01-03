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Kar yağışı ve soğuklar sebze fiyatlarını arttırdı



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ESKİŞEHİR (İHA) - Yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi Eskişehir'de de etkili olan soğuk hava, özellikle sebze fiyatlarını arttırdı.

Pazarlarda geçen hafta 4 liraya satılan ıspanak 5 liraya, 2 lira olan marul 3 liryaa çıkarken, kilosu 8 lira olan taze soğan 11 liraya kadar yükseldi. Pazarcı Ekrem Ünal, olumsuz hava şartlarında dolayı sebze fiyatlarında, 50 kuruş ile 1 lira arasında artış yaşandığını belirtti. Ünal, "Domates geçen hafta 3 buçuk 4 lira arasındayken bu hafta 4,5-5 lira oldu. Patlıcan 4-4 buçuk iken 5-6 lira arasında değişiyor. En çok artış taze soğan da yaşandı. Demet fiyatı 2 buçuk, kilosu 11 lira oldu" dedi.



Meyve fiyatları pek artmadı

Bir diğer satıcı Emin Özkaya ise, meyve fiyatlarında bir değişiklik olmadığını söyledi. Aynı ürünlerde fiyat farkının, geldiği yere göre değiştiğini Özkaya, elmanın 2-3 lira, armudun 4-5 lira, mandalina ve portakalın 1 ila 2 buçuk lira arasında değiştiğini dile getirdi.

Pazarcılar, önümüzdeki haftalardaki hava şartlarına göre fiyatlarda düşüş yaşanabileceğini de aktardılar.

Bu arada bazı pazarcılar, yaktıkları ısıtıcılarla hem kendilerini ısıttı, hem de ürünlerinin donmaması için gayret gösterdi.

(İHA-MET-Y)



03.01.2017 14:12:11 TSI

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