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Ağaçlarda kar çiçekleri

- Eskişehir'de soğuk havanın getirdiği kartpostallık manzaralar

- Ağaçları saran kar tabakası görenleri büyüledi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : Selim Kuşcu

Kamera : Selim Kuşcu

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in yüksek kesimlerinde daha çok etkili olan kar yağışı ve soğıuklar hayatı olumsuz etkilese de, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı, yüksek kesimlerde farklı manzaralar oluşturdu. Havaların da sıfır derecenin altında seyretmesi, kar kütlelerinin günlerdir beklemesine neden oldu. Beyaz çiçekler gibi görülen kar yığınları, meyve ve yapraklarını daha dökmemiş ağaçlarda güzel görüntüler oluşturdu. Kar kütleleri, özellikle ormanlık ve ağaçlık alanların güzelliğini ikiye katladı.

Öte yandan, meteorolojiden yapılan açıklamada, kar yağışının aralıklarla hafta sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

(SK-MET-Y)



03.01.2017 14:16:47 TSI

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