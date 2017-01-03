03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Melikgazi Belediyesi 2017 performans programını uygulamaya başladı

03 Ocak 2017 Salı, 14:14
Melikgazi Belediyesi 2017 performans programını uygulamaya başladı
Melikgazi Belediyesi 2017 performans programını uygulamaya başladı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Meclisince kabul edilen 2017 yatırım ve hizmet bütçesi ile 2017 performans programın uygulamasına başlandı.
Meclis Toplantısında görüşülen ve kabul edilen 2017 yılı performans programın uygulamasına başlanıldığını belirten Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç "Melikgazi Belediye Meclisimizce 2017 yılı performans bütçesi kabul edilmiştir. 2017 yılı performans bütçemiz, 2017 ile 2022 yılları arasını kapsan 5 yıllık Stratejik Planlamaya uygun olarak yapılmış olup, büyüyen ve gelişen ilçemizin hizmet ve yatırımlarını kapsamaktadır. 250 milyon liralık bütçesin yüzde 75'i alt yatırım, yol, park gibi çalışmalara ayrılmış olup yine bu bütçenin yine yüzde 14'ltk bölümü yol ve park yapımı için kamulaştırma bedeli olarak tespit edilmiştir. Bu yatırım bütçemiz Melikgazililere hayırlı olsun." dedi.
2017 yılı bütçesinin 360 milyon lira olarak kabul edildiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Bütçe kararnamesi ile Gelir ve Ücret Tarifesinin bütçe komisyonunca belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanacağını kaydetti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, 2017 yılı yatırımları ile ilgili olarak detaylı bir basın toplantısı düzenleyeceklerini, hem sosyal tesis, hem yol ve imar çalışması hem de halkın sosyal, kültürel, sportif ve eğitimsel çalışmaların yine dolu dolu, etkin, verimli ve memnuniyet verici bir şekilde yerine getirileceğini sözlerine ekledi.
(SK)

03.01.2017 14:18:11 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de suç örgütü operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU
Otobüste rahatsızlanan şahıs hastaneye kaldırıldı
YEREL

OTOBÜSTE RAHATSIZLANAN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI
Kayseri Tabip Odası Eğitim Seminerleri Sürüyor
YEREL

KAYSERİ TABİP ODASI EĞİTİM SEMİNERLERİ SÜRÜYOR
Kayserispor yarın topbaşı yapıyor
YEREL

KAYSERİSPOR YARIN TOPBAŞI YAPIYOR
Melikgazi Belediyesi'nden ölçü ve tartı aletleri hatırlatması
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİ'NDEN ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ HATIRLATMASI
Kayseri'de Suç Örgütü Operasyonu:7 gözaltı
YEREL

KAYSERİ'DE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU:7 GÖZALTI
Muhasebecilere 'Dönem sonu işlemlerin vergisel boyutu' anlatıldı
YEREL

MUHASEBECİLERE 'DÖNEM SONU İŞLEMLERİN VERGİSEL BOYUTU' ANLATILDI
Kayserililer Bilim Merkezi'ni Sevdi
YEREL

KAYSERİLİLER BİLİM MERKEZİ'Nİ SEVDİ
Melikgazi Belediyesi Vergilerle 2 Ade Çöp Toplama Kamyonu ve Vidanjör Satın Aldı
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİ VERGİLERLE 2 ADE ÇÖP TOPLAMA KAMYONU VE VİDANJÖR SATIN ALDI
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL

KAYSERİ TİCARET BORSASI
Kayseri'de Bonzai Operasyonu: 5 Gözaltı
YEREL

KAYSERİ'DE BONZAİ OPERASYONU: 5 GÖZALTI
Büyükşehir'de Kocasinan Zirvesi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DE KOCASİNAN ZİRVESİ
Pınarbaşı'nda yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı
YEREL

PINARBAŞI'NDA YABAN HAYVANLARI İÇİN YEMLEME ÇALIŞMASI YAPILDI
Kocasinan Belediyesi anneler için seminer düzenledi
YEREL

KOCASİNAN BELEDİYESİ ANNELER İÇİN SEMİNER DÜZENLEDİ
GÜNCELLEME - FETÖ şüphelisi çatı katında yakalandı
YEREL

GÜNCELLEME - FETÖ ŞÜPHELİSİ ÇATI KATINDA YAKALANDI
Kayseri'de cinayet
YEREL

KAYSERİ'DE CİNAYET
Nüfus müdürlüklerinde yeni kimlik kartı yoğunluğu
YEREL

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE YENİ KİMLİK KARTI YOĞUNLUĞU
Kayserispor'da genel kurula doğru
YEREL

KAYSERİSPOR'DA GENEL KURULA DOĞRU
Kocasinan Belediyesi Ocak ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL

KOCASİNAN BELEDİYESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
FETÖ şüphelisi çatı katında yakalandı
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ ÇATI KATINDA YAKALANDI
SGK ilk taksit ödemeleri ertelendi
YEREL

SGK İLK TAKSİT ÖDEMELERİ ERTELENDİ
Melikgazi iletişim merkezi ile yeni bir dönem başlıyor
YEREL

MELİKGAZİ İLETİŞİM MERKEZİ İLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR
2017 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı
YEREL

2017 YILININ İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
KASKİ'de İhale
YEREL

KASKİ'DE İHALE