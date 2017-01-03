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Melikgazi Belediyesi 2017 performans programını uygulamaya başladı



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Meclisince kabul edilen 2017 yatırım ve hizmet bütçesi ile 2017 performans programın uygulamasına başlandı.

Meclis Toplantısında görüşülen ve kabul edilen 2017 yılı performans programın uygulamasına başlanıldığını belirten Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç "Melikgazi Belediye Meclisimizce 2017 yılı performans bütçesi kabul edilmiştir. 2017 yılı performans bütçemiz, 2017 ile 2022 yılları arasını kapsan 5 yıllık Stratejik Planlamaya uygun olarak yapılmış olup, büyüyen ve gelişen ilçemizin hizmet ve yatırımlarını kapsamaktadır. 250 milyon liralık bütçesin yüzde 75'i alt yatırım, yol, park gibi çalışmalara ayrılmış olup yine bu bütçenin yine yüzde 14'ltk bölümü yol ve park yapımı için kamulaştırma bedeli olarak tespit edilmiştir. Bu yatırım bütçemiz Melikgazililere hayırlı olsun." dedi.

2017 yılı bütçesinin 360 milyon lira olarak kabul edildiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Bütçe kararnamesi ile Gelir ve Ücret Tarifesinin bütçe komisyonunca belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanacağını kaydetti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, 2017 yılı yatırımları ile ilgili olarak detaylı bir basın toplantısı düzenleyeceklerini, hem sosyal tesis, hem yol ve imar çalışması hem de halkın sosyal, kültürel, sportif ve eğitimsel çalışmaların yine dolu dolu, etkin, verimli ve memnuniyet verici bir şekilde yerine getirileceğini sözlerine ekledi.

(SK)



03.01.2017 14:18:11 TSI

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