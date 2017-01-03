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Gaziantep ihracatta yılı 5'inci sırada tamamladı

- GTO Yönetim Kurulu Başkanı Hıdıroğlu:

- "Hedefimiz gelecek yıllarda daha yükseklere çıkmaktır"

- Gaziantep'ten yılın son ayında 554 milyon 677 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, yaptığı açıklamada, ihracatta 2016 yılının aralık ayını artışla kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İhracatın aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 arttığını söyleyen Hıdıroğlu, "2015 yılının aralık ayında 498 milyon 964 bin dolar olan ihracatımız 2016'nın aynı döneminde 554 milyon 677 bin dolara yükseldi" dedi.

Hıdıroğlu, geçen yıl parite, petrol fiyatlarındaki düşüş ve komşu ülkelerde yaşanan siyasi ve coğrafi gelişmelerin ihracatı olumsuz etkilediğini ifade etti. Rusya ile de yılın yarısından fazla bir diliminde ihracatta sıkıntı yaşandığını hatırlatan Hıdıroğlu, "Geçen seneye büyük hedeflerle girdik ama elimizde olmayan nedenlerden ötürü sıkıntı yaşadık. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen yeni pazar arayışını sürdüren, Gaziantep menşeili ürünleri uzak pazarlara taşıyan ihracatçılarımızı tebrik ediyorum" dedi.

2016 yılında düşüş gösteren pazarlarda telafi çalışması yapmak zorunda olduklarını ifade eden Hıdıoğlu, geçen yılın ilk ayına düşüşle başlayan ihracatçıların sonraki aylarda toparlanarak ihracatı artırdığını ifade etti. Temmuz ayında yaşanan darbe girişiminin de o ayın ihracatını olumsuz etkilediğini vurgulayan Hıdıroğlu, yıl bazında ihracatta en düşük dış satımın temmuz ayında yapıldığını belirterek, "Ocak ayına düşüşle başlamıştık ama temmuz ayında darbe teşebbüsü ihracatımızı etkiledi. Temmuz ayında yılın en düşük ihracatını gerçekleştirdik. Temmuz'daki ihracatımız 370 milyon 79 bin dolarda kaldı" diye konuştu.

Yılın en yüksek ihracatı 578 milyon 686 bin dolarla mart ayında yaptıklarını anımsatan Hıdıroğlu, ihracata katkı sağlayan ihracatçıları kutladığını kaydetti.

''2016 yılını 5'inci sırada tamamladık''

Yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen ihracatta önemli yol kat eden Gaziantep'in ihracatta 2016 yılını 5'nci sırada tamamladığını hatırlatan Hıdıroğlu, "İhracat sıralamasında 5'inci olduk. Hedefimiz gelecek yıllarda daha yükseklere çıkmaktır. Fedakar iş dünyamızın bu hedefi de yakalayacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Hıdıroğlu, 2017 yılında ihracatın istenilen seviyelere çıkacağına inandığını sözlerine ekledi.

(BRN-Y)



03.01.2017 14:19:49 TSI

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