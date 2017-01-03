03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gaziantep ihracatta yılı 5'inci sırada tamamladı

03 Ocak 2017 Salı, 14:17
Gaziantep ihracatta yılı 5'inci sırada tamamladı
Gaziantep ihracatta yılı 5'inci sırada tamamladı
- GTO Yönetim Kurulu Başkanı Hıdıroğlu:
- "Hedefimiz gelecek yıllarda daha yükseklere çıkmaktır"
- Gaziantep'ten yılın son ayında 554 milyon 677 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, yaptığı açıklamada, ihracatta 2016 yılının aralık ayını artışla kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
İhracatın aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 arttığını söyleyen Hıdıroğlu, "2015 yılının aralık ayında 498 milyon 964 bin dolar olan ihracatımız 2016'nın aynı döneminde 554 milyon 677 bin dolara yükseldi" dedi.
Hıdıroğlu, geçen yıl parite, petrol fiyatlarındaki düşüş ve komşu ülkelerde yaşanan siyasi ve coğrafi gelişmelerin ihracatı olumsuz etkilediğini ifade etti. Rusya ile de yılın yarısından fazla bir diliminde ihracatta sıkıntı yaşandığını hatırlatan Hıdıroğlu, "Geçen seneye büyük hedeflerle girdik ama elimizde olmayan nedenlerden ötürü sıkıntı yaşadık. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen yeni pazar arayışını sürdüren, Gaziantep menşeili ürünleri uzak pazarlara taşıyan ihracatçılarımızı tebrik ediyorum" dedi.
2016 yılında düşüş gösteren pazarlarda telafi çalışması yapmak zorunda olduklarını ifade eden Hıdıoğlu, geçen yılın ilk ayına düşüşle başlayan ihracatçıların sonraki aylarda toparlanarak ihracatı artırdığını ifade etti. Temmuz ayında yaşanan darbe girişiminin de o ayın ihracatını olumsuz etkilediğini vurgulayan Hıdıroğlu, yıl bazında ihracatta en düşük dış satımın temmuz ayında yapıldığını belirterek, "Ocak ayına düşüşle başlamıştık ama temmuz ayında darbe teşebbüsü ihracatımızı etkiledi. Temmuz ayında yılın en düşük ihracatını gerçekleştirdik. Temmuz'daki ihracatımız 370 milyon 79 bin dolarda kaldı" diye konuştu.
Yılın en yüksek ihracatı 578 milyon 686 bin dolarla mart ayında yaptıklarını anımsatan Hıdıroğlu, ihracata katkı sağlayan ihracatçıları kutladığını kaydetti.
''2016 yılını 5'inci sırada tamamladık''
Yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen ihracatta önemli yol kat eden Gaziantep'in ihracatta 2016 yılını 5'nci sırada tamamladığını hatırlatan Hıdıroğlu, "İhracat sıralamasında 5'inci olduk. Hedefimiz gelecek yıllarda daha yükseklere çıkmaktır. Fedakar iş dünyamızın bu hedefi de yakalayacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.
Hıdıroğlu, 2017 yılında ihracatın istenilen seviyelere çıkacağına inandığını sözlerine ekledi.
(BRN-Y)

03.01.2017 14:19:49 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Güneydoğu'dan 7,8 milyar dolarlık ihracat
YEREL

GÜNEYDOĞU'DAN 7,8 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT
Gaziantep Basketbol zorlu virajda
YEREL

GAZİANTEP BASKETBOL ZORLU VİRAJDA
Çeled Uşaglar'ın gösterisi büyük beğeni topladı
YEREL

ÇELED UŞAGLAR'IN GÖSTERİSİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Gaziantep'ten 6,3 milyar dolarlık ihracat
YEREL

GAZİANTEP'TEN 6,3 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT
Güneydoğu'nun ihracat verileri açıklandı
YEREL

GÜNEYDOĞU'NUN İHRACAT VERİLERİ AÇIKLANDI
GTB'den, Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürü Şaşmaz'a ziyaret
YEREL

GTB'DEN, GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRÜ ŞAŞMAZ'A ZİYARET
İhracatta yılın son ayında çift haneli artış
YEREL

İHRACATTA YILIN SON AYINDA ÇİFT HANELİ ARTIŞ
Şehitkamilli hanımlar atık yağ konusunda bilinçlendiriliyor
YEREL

ŞEHİTKAMİLLİ HANIMLAR ATIK YAĞ KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLİYOR
Şehitkamil hem öğretiyor hem de spor yaptırıyor
YEREL

ŞEHİTKAMİL HEM ÖĞRETİYOR HEM DE SPOR YAPTIRIYOR
Sanko Enerji Ceo'su Adil Tekin:
YEREL

SANKO ENERJİ CEO'SU ADİL TEKİN:
GTB'den, GTO yönetimine &quot;hayırlı olsun&quot; ziyareti
YEREL

GTB'DEN, GTO YÖNETİMİNE "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ
Tarihi Yavuz Sultan Selim Cami ve Minare yeniden hizmete açıldı
YEREL

TARİHİ YAVUZ SULTAN SELİM CAMİ VE MİNARE YENİDEN HİZMETE AÇILDI
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
YEREL

YENİ YILIN İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
GTO eski Genel Sekreteri Göçer için veda tören düzenledi
YEREL

GTO ESKİ GENEL SEKRETERİ GÖÇER İÇİN VEDA TÖREN DÜZENLEDİ
Doktor adaylarından Halepliler için kermes
YEREL

DOKTOR ADAYLARINDAN HALEPLİLER İÇİN KERMES
Araban İlçesi Karadağ Geçidinde yoğun sis
YEREL

ARABAN İLÇESİ KARADAĞ GEÇİDİNDE YOĞUN SİS
Tıp Fakültesi öğrencilerinden Halep için kermes
YEREL

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN HALEP İÇİN KERMES
Şahinbey Belediyesinden okullarda geri dönüşüm eğitimi
YEREL

ŞAHİNBEY BELEDİYESİNDEN OKULLARDA GERİ DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ
Sosyal tesis kısa sürede tamamlandı
YEREL

SOSYAL TESİS KISA SÜREDE TAMAMLANDI
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Fatma Şahin'den 2017 yılının ilk müjdesi
YEREL

FATMA ŞAHİN'DEN 2017 YILININ İLK MÜJDESİ
Gaziantep'te yolcu midibüsü kanala düştü: 7 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE YOLCU MİDİBÜSÜ KANALA DÜŞTÜ: 7 YARALI