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Konya Aralık ayı ihracatı yüzde 4,3 oranında arttı



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KONYA (İHA) - Konya, Aralık ayında yaptığı 115,823 milyon dolar ihracatla geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 4,3 oranında artırdı. Ancak yıllık ihracat oranı olarak yüzde 1,46 oranında geriledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Aralık ayı ve 2016 geneli ihracat verilerini açıkladı. Konya 2016 yılının tamamında 1,333 milyar dolar ihracat yaptı. Konya'nın ihracatı yıllık olarak yüzde 1,46 gerilerken, geçen yılın Aralık ayına göre ihracatını yüzde 4,3 oranında artırdı.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Dünya ekonomisinin daraldığı, bölge coğrafyasında sorunların yaşandığı, darbe girişimi ve terör olaylarının ekonomiyi ikinci plana ittiği 2016'da Konya ve Türkiye ekonomisinin beklenin üzerinde ihracat yaptığını belirterek, elde edilen rakamların her şeye rağmen büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Başkan Öztürk, açıklanan rakamların gerek dünyanın içinde bulunduğu durum, gerekse Türkiye'nin durumuna göre büyük başarı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin aralık ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artarak, 12 milyar 817 Milyon Dolar oldu. 2016 yılı ihracatı ise bir önceki seneye kıyasla yüzde 0,8 gerileyerek 142 milyar 610 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl parite, emtia-petrol fiyatlarındaki düşüş ve Rusya, Irak, Suriye pazarlarındaki sorunlar, AB ülkelerindeki ekonomik krizler daha yüksek oranlarda ihracat yapmamıza engel oldu. Bunlara rağmen ülke olarak geçen yıl dünya ticaretinden aldığımız payı yüzde 0.89'a çıkararak rekor kırdık. AB'nin ithalatından alınan payı da yüzde 1.28'e çıkardık. Dünya ekonomilerinin daraldığı, istenilen büyümenin elde edilemediği 2016 yılında en büyük sorun olarak tüm ülkelerin ithalatını kısma yolu tercih etmesi oldu. Bu durum genel Dünya ticaretinde azalma eğilimini ortaya koydu. Bununla birlikte dünya siyaseti paralelinde gelişmeler de küresel ekonomiyi olumsuz etkiledi. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren bölgemiz coğrafyasında yaşanılan sorunlar ve ülkemizdeki terör olayları ekonomimizin ikinci planda kalmasına sebep oldu. Unutulmamalıdır ki Türkiye, bu dönemde darbe girişimine uğramış ve darbe girişiminin ikinci ayağı olan ekonomik spekülasyonlara maruz kalmıştır. Tüm bunlara rağmen ihracatımız, beklenilenin üzerinde gerçekleşmiştir. Açıklanan rakamları büyük bir başarı olarak görmekteyiz" şeklinde konuştu.

Konya'nın, Aralık ayında yaptığı 115,823 Milyon Dolar ihracatla, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 4,3 oranında artırdığını da vurgulayan Başkan Öztürk, "Konya 2016 yılının tamamında 1,333 Milyar Dolar ihracat yaptı. Konya'nın ihracatı yıllık olarak yüzde 1,46 geriledi. Türkiye gibi Konya'da tüm olumsuzluklara rağmen beklentilerin üzerinde bir ihracat rakamına ulaşmıştır. Son on beş yıllık periyotta, Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat artışı yakalayan ve çok büyük oranlarda artış kaydeden Konya'nın 2016 genelinde yaşadığı kayıp moralleri bozmamalıdır. Yılın ilk yarısında aylık olarak ihracat artış trendi yakalayan ve bu dönemde Türkiye ortalamasının aksine pozitif artış rakamlarına ulaşan Konya, yılın ikinci yarısından itibaren istenilen artışı gösterememiştir. Fakat, Aralık ayı ile birlikte ihracatımızın yeniden artışa geçtiği görülmektedir. Bu rakam, 2017 için umut verici bir gelişmedir. Aktif ihracat yapısı ile dünyanın 170 ülkesine ulaşan Konya, 2017'de kayıplarını telafi edecektir. Hedefimiz 2017'de 1,5 milyar doların üzerinde ihracat rakamı elde etmektir. Bu hedef için Konya Ticaret Odası olarak tüccar ve sanayicilerimizle birlikte dünyada ulaşamadığımız pazar, giremediğimiz ülke kalmaması için çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

(BG-AH-Y)



03.01.2017 14:22:58 TSI

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