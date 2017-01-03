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Başkan Ataç ziyaretlere devam ediyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarında faaliyet gösteren Doğan Cam PVC San. Tic. A.Ş' yi ziyaret etti.

İşletme sahibi Doğan İlhan'a, Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeler ve çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Ataç, daha sonra fabrikayı gezdi. İlhan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Ataç, "Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Doğan Cam'ı ziyaret etmek istedim. Burası gerçekten mükemmel bir tesis, sayın İlhan'a bizleri kabul ettiği için teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlhan ise, "Başkanımız Ahmet Ataç Eskişehir'de güzel projelere imza atıyor. Çalışmaları basından yakinen takip ediyoruz. Bir Eskişehirli olarak bu da bizleri son derece memnun ediyor. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA-MET-Y)



03.01.2017 14:19:46 TSI

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