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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Kirli odaklara karşı yek vücut olduğumuzu gösterelim

03 Ocak 2017 Salı, 14:29
Kirli odaklara karşı yek vücut olduğumuzu gösterelim
Kirli odaklara karşı yek vücut olduğumuzu gösterelim
- Memur Sen İl Temsilcisi Muammer Karaman:
- "Terör olaylarına karşı milletçe vereceğimiz en güzel cevap; soğuk kanlılığımızı muhafaza etmek ve milletçe teröre, terör örgütlerine, terörü besleyen ve yönlendiren kirli odaklara karşı yekvücut olduğumuzu göstermektir"

(Fotoğraflı)

Mustafa Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Memur Sen İl Temsilcisi Muammer Karaman, Türkiye'de huzur, sükun ve kardeşlik ikliminin hakim olmasından rahatsız olan odaklarca son İstanbul'da gerçekleştirilen ve 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısını şiddetle kınadıklarını söyledi.
Güçlü Türkiye hedefinin her dönemde küresel güçleri ve onların yerli işbirlikçilerini rahatsız ettiğini vurgulayan Karaman, yaptığı açıklamada, "Bu rahatsızlık, terör eylemleri, provokasyon faaliyetleri ve sosya-kültürel alana yönelik çatışma/kutuplaşma arayışları olarak ortaya çıkarılmıştır. Terör olaylarına karşı milletçe vereceğimiz en güzel cevap; soğuk kanlılığımızı muhafaza etmek ve milletçe teröre, terör örgütlerine, terörü besleyen ve yönlendiren kirli odaklara karşı yekvücut olduğumuzu göstermektir" dedi.
Memur Sen İl Temsilcisi Karaman, bölücü terör örgütü PKK ile din makyajlı terör örgütü DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerin manivela olarak kullanıp Türk-Kürt, Alevi-Sünni, dindar-laik çatışmaları içine sokup Türkiye'yi bölgedeki gelişmelere karşı 'seyirci olmaya' ve 'taraf iradesinden vazgeçmeye' zorlamayı hedeflediğini kaydetti. Ülkenin yurt içi ve yurt dışında terör örgütleri ile mücadelesini doğru bulduklarını ve desteklediklerini vurgulayan Karaman, "Çok ince ve sinsi planlar dahilinde gerçekleştirilen saldırıların emperyalist batılılar tarafından kurulan ve desteklenen terör örgütlerinin işi olmadığını görüyoruz. Bu sinsi planların bugüne kadar müttefik olarak değerlendirdiğimiz ve kendimizi içlerine aldırmak için uğraş verdiğimiz sözde dost ülkeler olduğunu artık biliyoruz. Memur Sen olarak ülkemizin beka sorunu yaşadığı bu dönemde her zaman olduğu gibi milletimizin ve devletimizin yanındayız. Bu ülkeyi tüm farklılıkları ile bir ve beraber kılma adına üzerimize düşen sorumluluğu her zaman olduğu gibi yerine getireceğiz" diye konuştu.
(MY-MET-Y)

03.01.2017 14:30:37 TSI
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